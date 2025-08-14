Акрон - ЦСКА, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Второй тур групповой стадии FONBET Кубка России по футболу стартует во вторник, 12 августа, в Самаре. Обладатель трофея ЦСКА едет в гости к «Акрону». Собрали главное о матче в нашем статистическом превью.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 2-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|0
|0
|2
|1-6
|ЦСКА
|2
|0
|0
|6-1
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
Пока турнирные показатели у соперников абсолютно идентичны.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2. ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Локомотив
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Старт Фабио Челестини в России пока превосходит самые смелые ожидания болельщиков ЦСКА. Несмотря на отъезд ряда важных исполнителей (Пьянич, Гуарирапа, Роша, Келлвен), команда ровно идет по турнирной дистанции, не потерпев ни одного поражения в сезоне. На своем поле армейцы обыграли всех соперников - «Ахмат», «Локомотив» и «Рубин», на нейтральном - «Краснодар» в Суперкубке. Выездные ничьи с «Оренбургом» и «Зенитом» москвичей тоже вряд ли сильно огорчили, особенно вторая. Уже очевидно, что этот ЦСКА будет претендовать на оба главных национальных трофея.
У «Акрона» задачи скромнее, но эта команда никогда не откажет себе в удовольствии «пощипать» топов. На своем поле тольяттинцы в новой кампании еще не проигрывали. Самый любимый счет у них в этом сезоне - 1:1 (три случая). Есть надежда, что и в этот вторник голами отличатся обе команды. Но проиграть фаворит не должен. В FONBET заключить пари на комбо «2Х и обе забьют» можно по коэффициенту 2.00.
Потери
«Акрон»: нет
ЦСКА: Алеррандро, Шуманский, Вильягра (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - ЦСКА:
|Позиция
|«Акрон»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|78. Васютин
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|19. Бокоев
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|18. Верде
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|71. Пестряков
|7. Матеус
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|11. Мусаев
|Нападающий
|Нападающий
|11. Беншимол
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев поля в FONBET совсем немного не дотягивает до четверки (3.96). Успех гостей котируется вдвое ниже (1.95). Ничья идет за 3.55.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - установлен на результативную ничью 1:1.
Большинство игр Пути РПЛ показывает «Матч ТВ». Эта - не исключение.
Артем здоров, но выйдет ли во вторник на поле, станет понятно только перед матчем. В первом туре кубкового розыгрыша Заур Тедеев своего ветерана не задействовал - дал отдохнуть.