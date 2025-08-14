Акрон - ЦСКА, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Старт Фабио Челестини в России пока превосходит самые смелые ожидания болельщиков ЦСКА. Несмотря на отъезд ряда важных исполнителей (Пьянич, Гуарирапа, Роша, Келлвен), команда ровно идет по турнирной дистанции, не потерпев ни одного поражения в сезоне. На своем поле армейцы обыграли всех соперников - «Ахмат», «Локомотив» и «Рубин», на нейтральном - «Краснодар» в Суперкубке. Выездные ничьи с «Оренбургом» и «Зенитом» москвичей тоже вряд ли сильно огорчили, особенно вторая. Уже очевидно, что этот ЦСКА будет претендовать на оба главных национальных трофея.

У «Акрона» задачи скромнее, но эта команда никогда не откажет себе в удовольствии «пощипать» топов. На своем поле тольяттинцы в новой кампании еще не проигрывали. Самый любимый счет у них в этом сезоне - 1:1 (три случая). Есть надежда, что и в этот вторник голами отличатся обе команды. Но проиграть фаворит не должен. В FONBET заключить пари на комбо «2Х и обе забьют» можно по коэффициенту 2.00.