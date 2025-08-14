Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 августа 10:34ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Акрон - ЦСКА, 12 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Челестини пока непобедим в России
Валентин Васильев

Второй тур групповой стадии FONBET Кубка России по футболу стартует во вторник, 12 августа, в Самаре. Обладатель трофея ЦСКА едет в гости к «Акрону». Собрали главное о матче в нашем статистическом превью.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

12.08.2025, Вт

16:15 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 3.96

Х - 3.55

П2 - 1.95

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 2-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 0021-6
ЦСКА2006-1

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.08.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

21.07.2025«Оренбург»

0:0

ЦСКА

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

Пока турнирные показатели у соперников абсолютно идентичны.

КомандыИВНПМО
1. Акрон11002-13
2. ЦСКА11002-13
3. Локомотив10011-20
4. Балтика10011-20

Прогноз на матч

Свернуть

Старт Фабио Челестини в России пока превосходит самые смелые ожидания болельщиков ЦСКА. Несмотря на отъезд ряда важных исполнителей (Пьянич, Гуарирапа, Роша, Келлвен), команда ровно идет по турнирной дистанции, не потерпев ни одного поражения в сезоне. На своем поле армейцы обыграли всех соперников - «Ахмат», «Локомотив» и «Рубин», на нейтральном - «Краснодар» в Суперкубке. Выездные ничьи с «Оренбургом» и «Зенитом» москвичей тоже вряд ли сильно огорчили, особенно вторая. Уже очевидно, что этот ЦСКА будет претендовать на оба главных национальных трофея. 

У «Акрона» задачи скромнее, но эта команда никогда не откажет себе в удовольствии «пощипать» топов. На своем поле тольяттинцы в новой кампании еще не проигрывали. Самый любимый счет у них в этом сезоне - 1:1 (три случая). Есть надежда, что и в этот вторник голами отличатся обе команды. Но проиграть фаворит не должен. В FONBET заключить пари на комбо «2Х и обе забьют»  можно по коэффициенту 2.00.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Самаре покажет кабельный канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: нет

ЦСКА: Алеррандро, Шуманский, Вильягра (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - ЦСКА:

Позиция«Акрон»ЦСКАПозиция
Вратарь78. Васютин49. ТоропВратарь
Защитник19. Бокоев22. ГаичЗащитник
Защитник26. Эшковал27. МойзесЗащитник
Защитник24. Неделчару78. ДивеевЗащитник
Защитник77. Савичев3. КруговойЗащитник
Полузащитник15. Лончар18. ВердеПолузащитник
Полузащитник 5. Джурасович10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник71. Пестряков7. Матеус Полузащитник
Полузащитник91. Болдырев11. МусаевНападающий
Нападающий11. Беншимол20. КойтаНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев поля в FONBET совсем немного не дотягивает до четверки (3.96). Успех гостей котируется вдвое ниже (1.95). Ничья идет за 3.55.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Акрон» - ЦСКА?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - установлен на результативную ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - ЦСКА?

Большинство игр Пути РПЛ показывает «Матч ТВ». Эта - не исключение. 

Будет ли играть Дзюба?

Артем здоров, но выйдет ли во вторник на поле, станет понятно только перед матчем. В первом туре кубкового розыгрыша Заур Тедеев своего ветерана не задействовал - дал отдохнуть.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё