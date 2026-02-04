Арсенал - Челси, 3 февраля: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 3 февраля, определится первый финалист Кубка английской лиги. С уверенностью можно сказать, что это будет представитель столицы. Осталось выяснить, кто именно - «Арсенал» или «Челси».
Турнир: Кубок английской лиги, полуфинал, ответный матч
Первый матч: 3:2
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|86
|63
|68
|312-283
|«Челси»
|68
|63
|86
|283-312
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2026
|«Лидс»
0:4
«Арсенал»
АПЛ
|28.01.2026
|«Арсенал»
3:2
«Кайрат»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Арсенал»
2:3
«МЮ»
АПЛ
|20.01.2026
|«Интер»
1:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2026
|«Челси»
3:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|28.01.2026
|«Наполи»
2:3
«Челси»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Кристал Пэлас»
1:3
«Челси»
АПЛ
|21.01.2026
|«Челси»
1:0
«Пафос»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Челси»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
1/2 финала
03.02.2026, 23:00. «Арсенал» – «Челси». Первый матч - 3:2
04.02.2026, 23:00. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед». Первый матч - 2:0
Финал
22.03.2026, 18:00
«Арсенал» больше 30 лет, с 1993 года, не выигрывал Кубок английской лиги. В этом сезоне у него есть возможность исправить это упущение и в третий раз в истории забрать главный приз. Нельзя сказать, что совсем без проблем, но полуфинала «канониры» достигли, после чего сделали серьезную заявку на выход в финал. В первом матче против земляков из «Челси» команда Артеты выиграла на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:2. Осталось довести дело до логического конца на «Эмирейтс».
Однако «синие» и не думают сдаваться. На то самое кубковое поражение от «пушкарей» они отреагировали серией из пяти побед подряд. Особенно ценной из них представляется виктория на поле чемпиона Италии. По сути, именно «Челси» выбросил «Наполи» из Лиги чемпионов!
«Челси» достаточно много забивает: в шести из семи предыдущих матчей «аристократы» минимум дважды поражали чужие ворота. У «Арсенала» таких матчей на этом отрезке набралось столько же! Обмен голами в этом кубковом дерби представляется более чем вероятным исходом. «БЕТСИТИ» оценил его вероятность коэффициентом 1.71.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Доумен (травма)
«Челси»: Адарабиойо, Уили, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Челси»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|4. Уайт
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|6. Магальяйнс
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|24. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|41. Эстевао
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|17. Андрей
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|49. Гарначо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|9. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Лиам Росеньор
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.69 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 4.10. Победа гостей в компании идет с повышенным кэфом 5.10.
На квалификацию в финал предложения следующие: «Арсенал» - 1.10, «Челси» - 7.50.
Ниже всего традиционно котируется результативная ничья - 1:1 (7.00).
Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.73. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.14.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».
Победитель пары «Арсенал» - «Челси» с высокой степенью вероятности поспорит за трофей с «Манчестер Сити». В первом полуфинале команда Гвардиолы обыграла действующего победителя турнира, «Ньюкасл Юнайтед», на выезде со счетом 2:0.