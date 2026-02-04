Ведомости
2 февраля 14:01ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Арсенал - Челси, 3 февраля: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Аналитики совсем не верят в действующего победителя Клубного ЧМ!
Валентин Васильев

Во вторник, 3 февраля, определится первый финалист Кубка английской лиги. С уверенностью можно сказать, что это будет представитель столицы. Осталось выяснить, кто именно - «Арсенал» или «Челси».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

03.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Челси»  (Лондон)

П1 - 1.69

Х - 4.10

П2 - 5.10

Турнир:   Кубок английской лиги, полуфинал, ответный матч

Первый матч: 3:2

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»866368312-283
«Челси»686386283-312

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2026«Лидс»

0:4

«Арсенал»

АПЛ

28.01.2026«Арсенал»

3:2

«Кайрат»

Лига чемпионов

25.01.2026«Арсенал»

2:3

«МЮ»

АПЛ

20.01.2026«Интер»

1:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

17.01.2026«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2026«Челси»

3:2

«Вест Хэм»

АПЛ

28.01.2026«Наполи»

2:3

«Челси»

Лига чемпионов

25.01.2026«Кристал Пэлас»

1:3

«Челси»

АПЛ

21.01.2026«Челси»

1:0

«Пафос»

Лига чемпионов

17.01.2026«Челси»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

Календарь матчей

Свернуть

1/2 финала

03.02.2026, 23:00. «Арсенал» – «Челси». Первый матч - 3:2

04.02.2026, 23:00. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл Юнайтед». Первый матч - 2:0
Финал

22.03.2026, 18:00

Прогноз на матч

Свернуть

«Арсенал» больше 30 лет, с 1993 года, не выигрывал Кубок английской лиги. В этом сезоне у него есть возможность исправить это упущение и в третий раз в истории забрать главный приз. Нельзя сказать, что совсем без проблем, но полуфинала «канониры» достигли, после чего сделали серьезную заявку на выход в финал. В первом матче против земляков из «Челси» команда Артеты выиграла на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:2. Осталось довести дело до логического конца на «Эмирейтс». 

Однако «синие» и не думают сдаваться. На то самое кубковое поражение от «пушкарей» они отреагировали серией из пяти побед подряд. Особенно ценной из них представляется виктория на поле чемпиона Италии. По сути, именно «Челси» выбросил «Наполи» из Лиги чемпионов!

«Челси» достаточно много забивает: в шести из семи предыдущих матчей «аристократы» минимум дважды поражали чужие ворота. У «Арсенала» таких матчей на этом отрезке набралось столько же! Обмен голами в этом кубковом дерби представляется более чем вероятным исходом. «БЕТСИТИ» оценил его вероятность коэффициентом 1.71.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Доумен (травма)

«Челси»: Адарабиойо, Уили, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Челси»:

Позиция«Арсенал»«Челси»Позиция
Вратарь1. Райя1. СанчесВратарь
Защитник4. Уайт3. КукурельяЗащитник
Защитник6. Магальяйнс23. ЧалобаЗащитник
Защитник2. Салиба24. ДжеймсЗащитник
Защитник12. Тимбер5. БадьяшильЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 41. Райс8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди41. ЭстеваоПолузащитник
Нападающий19. Троссард17. АндрейПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш49. ГарначоПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли9. ДелапНападающий
Главный тренерМикель АртетаЛиам РосеньорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.69 на  победу хозяев поля. Ничья котируется за 4.10. Победа гостей в компании идет с повышенным кэфом 5.10.

На квалификацию в финал предложения следующие: «Арсенал» - 1.10, «Челси» - 7.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Челси»?

Ниже всего традиционно котируется результативная ничья - 1:1 (7.00).

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Челси»?

Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.73. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.14.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Челси»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

Кто сыграет в финале Кубка лиги?

Победитель пары «Арсенал» - «Челси» с высокой степенью вероятности поспорит за трофей с «Манчестер Сити». В первом полуфинале команда Гвардиолы обыграла действующего победителя турнира, «Ньюкасл Юнайтед», на выезде со счетом 2:0.

