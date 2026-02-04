Арсенал - Челси, 3 февраля: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Арсенал» больше 30 лет, с 1993 года, не выигрывал Кубок английской лиги. В этом сезоне у него есть возможность исправить это упущение и в третий раз в истории забрать главный приз. Нельзя сказать, что совсем без проблем, но полуфинала «канониры» достигли, после чего сделали серьезную заявку на выход в финал. В первом матче против земляков из «Челси» команда Артеты выиграла на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:2. Осталось довести дело до логического конца на «Эмирейтс».

Однако «синие» и не думают сдаваться. На то самое кубковое поражение от «пушкарей» они отреагировали серией из пяти побед подряд. Особенно ценной из них представляется виктория на поле чемпиона Италии. По сути, именно «Челси» выбросил «Наполи» из Лиги чемпионов!

«Челси» достаточно много забивает: в шести из семи предыдущих матчей «аристократы» минимум дважды поражали чужие ворота. У «Арсенала» таких матчей на этом отрезке набралось столько же! Обмен голами в этом кубковом дерби представляется более чем вероятным исходом. «БЕТСИТИ» оценил его вероятность коэффициентом 1.71.