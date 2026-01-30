Арсенал - Манчестер Юнайтед, 25 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Арсенал» и в новом году не сбавляет обороты. Команда Артеты уверенно лидирует в двух главных турнирах сезона - английской лиге и чемпионской. Последнее поражение лондонцы потерпели еще 6 декабря - 1:2 в Бирмингеме от «Астон Виллы». За последующие 12 выходов на поле «канониры» 10 раз победили и только дважды разошлись с соперниками миром. Посреди этой недели они уверенно обыграли «Интер» на его территории в ЛЧ - 3:1. Дубль оформил Габриэл Жезус.

У «Ман Юнайтед» была возможность спокойно готовиться к игре в столице в недельном цикле, не отвлекаясь на европейские турниры. Настроение в коллективе после успеха в манчестерском дерби приподнятое. Так что проблемы лидеру АПЛ в воскресенье гарантированы.

Четыре последних столкновения соперников содержали в себе не более двух забитых голов на пару. Но при это у лондонцев за 10 матчей набралось семь с забитыми и пропущенными мячами, а у манчестерцев - восемь. В «БЕТСИТИ» поставить на обмен голами предлагается по приятному коэффициенту.