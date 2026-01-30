Ведомости
23 января 15:33

Арсенал - Манчестер Юнайтед, 25 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Традиционно непростой выезд для столичного топа
Валентин Васильев

Главное противостояние 23-го тура Английской премьер-лиги запланировано на вечер воскресенья, 25 января. В Лондоне «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед». Теперь это не настолько важное противостояние в турнирном отношении, как на стыке веков, но повышенная принципиальность в нем никуда не делась. Сумеет ли «МЮ» притормозить лидера сезона и тем самым оказать услугу землякам из «Сити»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

25.01.2026, Вс

19:30 МСК

«Манчестер Юнайтед»

П1 - 1.55

Х - 4.30

П2 - 6.50

Турнир:   английская Премьер-лига, 23-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»9255100351-369
«Манчестер Юнайтед»1005592369-351

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2026«Интер»

1:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

17.01.2026«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

14.01.2026«Челси»

2:3

«Арсенал»

Кубок лиги

11.01.2026«Портсмут»

1:4

«Арсенал»

Кубок Англии

08.01.2026«Арсенал»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.01.2026«Манчестер Юнайтед»

1:2

«Брайтон»

Кубок Англии

07.01.2026«Бернли»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.01.2026«Лис»

1:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

30.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Арсенал» уверенно лидирует в гонке АПЛ. «Манчестер Юнайтед» отстает от лондонцев на полтора десятка очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал22155240-1450
2Манчестер Сити22134545-2143
3Астон Вилла22134533-2543
4Ливерпуль22106633-2936
5Манчестер Юнайтед2298538-3235
6Челси2297636-2434
7Брентфорд22103935-3033
8Ньюкасл2296732-2733
9Сандерленд2289523-2333
10Эвертон2295824-2532
11Фулхэм2294930-3131
12Брайтон2279632-2930
13Кристал Пэлас2277823-2528
14Тоттенхэм2276931-2927
15Борнмут2269735-4127
16Лидс2267930-3725
17Ноттингем Форест22641221-3422
18Вест Хэм22451324-4417
19Бернли22351423-4214
20Вулверхэмптон22151615-418

Прогноз на матч

«Арсенал» и в новом году не сбавляет обороты. Команда Артеты уверенно лидирует в двух главных турнирах сезона - английской лиге и чемпионской. Последнее поражение лондонцы потерпели еще 6 декабря - 1:2 в Бирмингеме от «Астон Виллы». За последующие 12 выходов на поле «канониры» 10 раз победили и только дважды разошлись с соперниками миром. Посреди этой недели они уверенно обыграли «Интер» на его территории в ЛЧ - 3:1. Дубль оформил Габриэл Жезус.

У «Ман Юнайтед» была возможность спокойно готовиться к игре в столице в недельном цикле, не отвлекаясь на европейские турниры. Настроение в коллективе после успеха в манчестерском дерби приподнятое. Так что проблемы лидеру АПЛ в воскресенье гарантированы.  

Четыре последних столкновения соперников содержали в себе не более двух забитых голов на пару. Но при это у лондонцев за 10 матчей набралось семь с забитыми и пропущенными мячами, а у манчестерцев - восемь. В «БЕТСИТИ» поставить на обмен голами предлагается по приятному коэффициенту.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Доумен, Инкапье, Калафьори (все - травмы)

«МЮ»: де Лигт, Коллье (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «МЮ»:

Позиция«Арсенал»«МЮ»Позиция
Вратарь1. Райя31. ЛамменсВратарь
Защитник4. Уайт2. ДалоЗащитник
Защитник6. Магальяйнс5. МагуайрЗащитник
Защитник2. Салиба6. МартинесЗащитник
Защитник12. Тимбер16. ДиаллоЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор23. ШоуПолузащитник
Полузащитник 41. Райс18. КаземироПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди37. МайнуПолузащитник
Нападающий19. Троссард8. ФернандешПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш19. МбемоПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли16. ДиаллоНападающий
Главный тренерМикель АртетаМайкл КэррикГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей более чем в четыре раза превышает котировку на викторию «Арсенала» (6.50 против 1.55). Ничья в компании идет с повышенным кэфом 4.30.

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча сухую победу лидера АПЛ со счетом 2:0 (коэффициент 6.30) и результативную ничью - 1:1 (6.40).

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»?

Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.70. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.18.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

Смотреть всё
