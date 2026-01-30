Арсенал - Манчестер Юнайтед, 25 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Главное противостояние 23-го тура Английской премьер-лиги запланировано на вечер воскресенья, 25 января. В Лондоне «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед». Теперь это не настолько важное противостояние в турнирном отношении, как на стыке веков, но повышенная принципиальность в нем никуда не делась. Сумеет ли «МЮ» притормозить лидера сезона и тем самым оказать услугу землякам из «Сити»?
Турнир: английская Премьер-лига, 23-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|92
|55
|100
|351-369
|«Манчестер Юнайтед»
|100
|55
|92
|369-351
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.01.2026
|«Интер»
1:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|14.01.2026
|«Челси»
2:3
«Арсенал»
Кубок лиги
|11.01.2026
|«Портсмут»
1:4
«Арсенал»
Кубок Англии
|08.01.2026
|«Арсенал»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
1:2
«Брайтон»
Кубок Англии
|07.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.01.2026
|«Лис»
1:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|30.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
«Арсенал» уверенно лидирует в гонке АПЛ. «Манчестер Юнайтед» отстает от лондонцев на полтора десятка очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|22
|15
|5
|2
|40-14
|50
|2
|Манчестер Сити
|22
|13
|4
|5
|45-21
|43
|3
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|33-25
|43
|4
|Ливерпуль
|22
|10
|6
|6
|33-29
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|9
|8
|5
|38-32
|35
|6
|Челси
|22
|9
|7
|6
|36-24
|34
|7
|Брентфорд
|22
|10
|3
|9
|35-30
|33
|8
|Ньюкасл
|22
|9
|6
|7
|32-27
|33
|9
|Сандерленд
|22
|8
|9
|5
|23-23
|33
|10
|Эвертон
|22
|9
|5
|8
|24-25
|32
|11
|Фулхэм
|22
|9
|4
|9
|30-31
|31
|12
|Брайтон
|22
|7
|9
|6
|32-29
|30
|13
|Кристал Пэлас
|22
|7
|7
|8
|23-25
|28
|14
|Тоттенхэм
|22
|7
|6
|9
|31-29
|27
|15
|Борнмут
|22
|6
|9
|7
|35-41
|27
|16
|Лидс
|22
|6
|7
|9
|30-37
|25
|17
|Ноттингем Форест
|22
|6
|4
|12
|21-34
|22
|18
|Вест Хэм
|22
|4
|5
|13
|24-44
|17
|19
|Бернли
|22
|3
|5
|14
|23-42
|14
|20
|Вулверхэмптон
|22
|1
|5
|16
|15-41
|8
«Арсенал» и в новом году не сбавляет обороты. Команда Артеты уверенно лидирует в двух главных турнирах сезона - английской лиге и чемпионской. Последнее поражение лондонцы потерпели еще 6 декабря - 1:2 в Бирмингеме от «Астон Виллы». За последующие 12 выходов на поле «канониры» 10 раз победили и только дважды разошлись с соперниками миром. Посреди этой недели они уверенно обыграли «Интер» на его территории в ЛЧ - 3:1. Дубль оформил Габриэл Жезус.
У «Ман Юнайтед» была возможность спокойно готовиться к игре в столице в недельном цикле, не отвлекаясь на европейские турниры. Настроение в коллективе после успеха в манчестерском дерби приподнятое. Так что проблемы лидеру АПЛ в воскресенье гарантированы.
Четыре последних столкновения соперников содержали в себе не более двух забитых голов на пару. Но при это у лондонцев за 10 матчей набралось семь с забитыми и пропущенными мячами, а у манчестерцев - восемь. В «БЕТСИТИ» поставить на обмен голами предлагается по приятному коэффициенту.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Доумен, Инкапье, Калафьори (все - травмы)
«МЮ»: де Лигт, Коллье (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «МЮ»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«МЮ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|31. Ламменс
|Вратарь
|Защитник
|4. Уайт
|2. Дало
|Защитник
|Защитник
|6. Магальяйнс
|5. Магуайр
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|6. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|16. Диалло
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|23. Шоу
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|18. Каземиро
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|37. Майну
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|8. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|19. Мбемо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|16. Диалло
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Майкл Кэррик
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей более чем в четыре раза превышает котировку на викторию «Арсенала» (6.50 против 1.55). Ничья в компании идет с повышенным кэфом 4.30.
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча сухую победу лидера АПЛ со счетом 2:0 (коэффициент 6.30) и результативную ничью - 1:1 (6.40).
Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.70. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.18.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».