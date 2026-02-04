Ведомости
Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад, 1 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Баскское дерби без явного фаворита?
Валентин Васильев

В рамках 22-го тура Ла Лиги состоится баскское дерби между «Атлетиком» из Бильбао и «Реалом Сосьедад» из Сан-Себастьяна. «Атлетик» вылетел из Лиги чемпионов и теперь сможет сосредоточиться на чемпионате Испании. Есть ли у него шансы против «Сосьедада», который не проигрывает семь матчей подряд?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао)

01.02.2026, Вс

23:00 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 2,25

Х - 3,15

П2 - 3,40

Турнир: чемпионат Испании, 22-й тур

Стадион: «Сан-Мамес Бария» (Бильбао, Испания)

Главный судья: Гильермо Куадра

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик Бильбао»744761287:236
«Реал Сосьедад» 614774236:287

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Атлетик Бильбао»

2:3

«Спортинг» 

Лига чемпионов

24.01.2026«Севилья»

2:1

«Атлетик Бильбао»

Ла Лига

21.01.2026«Аталанта»

2:3

«Атлетик Бильбао»

Лига чемпионов

17.01.2026«Мальорка»

3:2

«Атлетик Бильбао»

Ла Лига

03.01.2026«Осасуна»

1:1

«Атлетик Бильбао»

Ла Лига

Последние пять матчей «Сосьедада»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Реал Сосьедад»

3:1

«Сельта»

Ла Лига

18.01.2026«Реал Сосьедад»

2:1

«Барселона»

Ла Лига

13.01.2026«Реал Сосьедад»

2:2 (4:3 по пенальти)

«Осасуна»

Кубок Испании

09.01.2026«Хетафе»

1:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

04.01.2026«Реал Сосьедад»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

Место в таблице

«Сосьедад» занимает девятую строчку, «Атлетик» – 14-ю.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона21171357-2252
2Реал Мадрид21163245-1751
3Атлетико Мадрид21135338-1744
4Вильярреал20132537-2141
5Эспаньол22104826-2734
6Бетис2188534-2732
7Сельта Виго2088428-2032
8Эльче2059627-2624
9Реал Сосьедад2176829-2927
10Осасуна20641021-2422
11Жирона2066820-3424
12Алавес20541116-2519
13Севилья20631126-3221
14Атлетик Бильбао20731019-2824
15Валенсия2048819-3120
16Хетафе20631115-2621
17Райо Вальекано2057816-2522
18Мальорка2056924-3021
19Леванте19351111-3214
20Реал Овьедо20271111-3113

Прогноз на матч

«Атлетик» вылетел из ЛЧ и теперь ему нужно спасать положение в Ла Лиге, где у клуба в пяти последних матчах четыре поражения и одна ничья. У «Сосьедада», который не играл в еврокубках, ситуация в чемпионате противоположная. После прихода главного тренера Пелегринно Матараццо в Ла Лиге у клуба две ничьи и три победы. С учетом матчей в Кубке «Сосьедад» не проигрывал семь раз. При этом в пользу «Атлетика» тоже есть веский аргумент – он не проигрывал «Сосьедаду» дома с 2020 г. И в целом у «Сосьедада» плохая статистика по выездным матчам. Но в этот раз эта тенденция должна прерваться. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Сосьедада» с привлекательным коэффициентом.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетик»: Эхилус, Саннади, Уильмс, Вивиан, Прадос (все – травмы)

«Сосьедад»: Марреро, Руперес, Захарян (все травмы)

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI дают близкие коэффициенты на успех команд. Победа «Атлетика» оценивается в 2.25, «Сосьедада» – 3.40, ничья - 3.15.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Атлетик Бильбао» - «Реал Сосьедад»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.00. С такой котировкой можно поставить на ничью 1:1.

Будет ли матч «Атлетик Бильбао» - «Реал Сосьедад» результативным?

На тотал больше 2,5 установлен коэффициент 2,12.

