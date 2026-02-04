Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад, 1 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В рамках 22-го тура Ла Лиги состоится баскское дерби между «Атлетиком» из Бильбао и «Реалом Сосьедад» из Сан-Себастьяна. «Атлетик» вылетел из Лиги чемпионов и теперь сможет сосредоточиться на чемпионате Испании. Есть ли у него шансы против «Сосьедада», который не проигрывает семь матчей подряд?
Турнир: чемпионат Испании, 22-й тур
Стадион: «Сан-Мамес Бария» (Бильбао, Испания)
Главный судья: Гильермо Куадра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик Бильбао»
|74
|47
|61
|287:236
|«Реал Сосьедад»
|61
|47
|74
|236:287
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Атлетик Бильбао»
2:3
«Спортинг»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Севилья»
2:1
«Атлетик Бильбао»
Ла Лига
|21.01.2026
|«Аталанта»
2:3
«Атлетик Бильбао»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Мальорка»
3:2
«Атлетик Бильбао»
Ла Лига
|03.01.2026
|«Осасуна»
1:1
«Атлетик Бильбао»
Ла Лига
Последние пять матчей «Сосьедада»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Сельта»
Ла Лига
|18.01.2026
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Барселона»
Ла Лига
|13.01.2026
|«Реал Сосьедад»
2:2 (4:3 по пенальти)
«Осасуна»
Кубок Испании
|09.01.2026
|«Хетафе»
1:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|04.01.2026
|«Реал Сосьедад»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
«Сосьедад» занимает девятую строчку, «Атлетик» – 14-ю.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|21
|17
|1
|3
|57-22
|52
|2
|Реал Мадрид
|21
|16
|3
|2
|45-17
|51
|3
|Атлетико Мадрид
|21
|13
|5
|3
|38-17
|44
|4
|Вильярреал
|20
|13
|2
|5
|37-21
|41
|5
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|6
|Бетис
|21
|8
|8
|5
|34-27
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|8
|8
|4
|28-20
|32
|8
|Эльче
|20
|5
|9
|6
|27-26
|24
|9
|Реал Сосьедад
|21
|7
|6
|8
|29-29
|27
|10
|Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21-24
|22
|11
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20-34
|24
|12
|Алавес
|20
|5
|4
|11
|16-25
|19
|13
|Севилья
|20
|6
|3
|11
|26-32
|21
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|7
|3
|10
|19-28
|24
|15
|Валенсия
|20
|4
|8
|8
|19-31
|20
|16
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15-26
|21
|17
|Райо Вальекано
|20
|5
|7
|8
|16-25
|22
|18
|Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24-30
|21
|19
|Леванте
|19
|3
|5
|11
|11-32
|14
|20
|Реал Овьедо
|20
|2
|7
|11
|11-31
|13
«Атлетик» вылетел из ЛЧ и теперь ему нужно спасать положение в Ла Лиге, где у клуба в пяти последних матчах четыре поражения и одна ничья. У «Сосьедада», который не играл в еврокубках, ситуация в чемпионате противоположная. После прихода главного тренера Пелегринно Матараццо в Ла Лиге у клуба две ничьи и три победы. С учетом матчей в Кубке «Сосьедад» не проигрывал семь раз. При этом в пользу «Атлетика» тоже есть веский аргумент – он не проигрывал «Сосьедаду» дома с 2020 г. И в целом у «Сосьедада» плохая статистика по выездным матчам. Но в этот раз эта тенденция должна прерваться. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Сосьедада» с привлекательным коэффициентом.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетик»: Эхилус, Саннади, Уильмс, Вивиан, Прадос (все – травмы)
«Сосьедад»: Марреро, Руперес, Захарян (все – травмы)
Эксперты PARI дают близкие коэффициенты на успех команд. Победа «Атлетика» оценивается в 2.25, «Сосьедада» – 3.40, ничья - 3.15.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.00. С такой котировкой можно поставить на ничью 1:1.
На тотал больше 2,5 установлен коэффициент 2,12.