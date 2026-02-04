Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад, 1 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Атлетик» вылетел из ЛЧ и теперь ему нужно спасать положение в Ла Лиге, где у клуба в пяти последних матчах четыре поражения и одна ничья. У «Сосьедада», который не играл в еврокубках, ситуация в чемпионате противоположная. После прихода главного тренера Пелегринно Матараццо в Ла Лиге у клуба две ничьи и три победы. С учетом матчей в Кубке «Сосьедад» не проигрывал семь раз. При этом в пользу «Атлетика» тоже есть веский аргумент – он не проигрывал «Сосьедаду» дома с 2020 г. И в целом у «Сосьедада» плохая статистика по выездным матчам. Но в этот раз эта тенденция должна прерваться. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Сосьедада» с привлекательным коэффициентом.