Бенфика – Реал Мадрид, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января «Бенфика» примет в Лиссабоне мадридский «Реал». Останется ли испанская команда в топ-3 по итогам общего этапа или даст португальцам шанс выйти в плей-офф?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бенфика»
|3
|1
|3
|18:15
|«Реал»
|3
|1
|3
|15:18
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Вильярреал»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|20.01.2026
|«Реал»
6:1
«Монако»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Реал»
2:0
«Леванте»
Ла Лига
|14.01.2026
|«Альбасете»
3:2
«Реал»
Кубок Испании
|11.01.2026
|«Барселона»
3:2
«Реал»
Суперкубок Испании
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Бенфика»
4:0
«Эштрела Амадора»
Чемпионат Португалии
|21.01.2026
|«Ювентус»
2:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Риу Аве»
0:2
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
|14.01.2026
|«Порту»
1:0
«Бенфика»
Кубок Португалии
|07.01.2026
|«Бенфика»
1:3
«Брага»
Кубок лиги
«Реал» обеспечил себе выход в плей-офф. «Бенфика» находится в зоне вылета из ЛЧ, и только победа над «Реалом» даст шанс на попадание в стыковые матчи.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
«Бенфика» по итогам 19-го тура португальской Примейры идет без поражений. При этом команда Моуринью занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Порту» и «Спортингу». В последних пяти матчах чемпионата у «Бенфики» одна ничья – с «Брагой». Со своими двумя главными конкурентами она последние матчи тоже сыграла вничью. В пяти последних встречах ЛЧ у «Бенфики» две победы (над «Аяксом» и «Наполи») и три поражения (от «Ньюкасла», «Байера» и «Ювентуса»).
В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны». Мадридский клуб выиграл последние пять матчей, в том числе победил «Вильярреал», который занимает четвертую строчку. В ЛЧ в последних пяти встречах у столичного клуба три победы и два поражения. После проигрыша «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3 руководство клуба уволило главного тренра Хаби Алонсо и назначило Альваро Арбелоа, который был одноклубником Алонсо в «Реале», «Ливерпуле» и сборной Испании.
Обе команды находятся не в лучшем состоянии, и у «Бенфики» хорошие шансы в домашнем матче против соперника с новым тренером. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что обе забьют.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бенфика»: Бах, Лукебакио, Риос, Суареш, Велозу (все - травмы)
«Реал»: Рюдигер, Менди, Милитао, Александер-Арнольд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Реал»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Реал»
|Вратарь
|Анатолий Трубин
|Тибо Куртуа
|Защитник
|Амар Дедич
|Диего Каррерас
|Защитник
|Томаш Араужу
|Дин Хейсен
|Защитник
|Николас Отаменди
|Рауль Асенсио
|Защитник
|Самуэль Даль
|Даниэль Карвахаль
|Полузащитник
|Леандро Баррейро
|Федерико Вальверде
|Полузащитник
|Фредрик Эурснес
|Эдуардо Камавинга
|Полузащитник
|Джанлука Престианни
|Джуд Беллингем
|Нападающий
|Георгий Судаков
|Винисиус Жуниор
|Нападающий
|Андреас Шельдеруп
|Франко Мастантуоно
|Нападающий
|Вангелис Павлидис
|Килиан Мбаппе
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
|Альваро Арбелоа
Эксперты FONBET считают «Реал» фаворитом матча, выставив коээфицитент на его победу 1.70. Ничья котируется за 4.30. Победа «Бенфики» ставку в четыре раза.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 11.00. С такой котировкой можно поставить на победу мадридцев - 1:0.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.50.
13 января мадридский клуб возглавил 43-летний Альваро Арбелоа, ранее работавший с юношескими и молодежной командами мадридского гранда.