Бенфика – Реал Мадрид, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лиссабонцы прощаются с Лигой чемпионов?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января «Бенфика» примет в Лиссабоне мадридский «Реал». Останется ли испанская команда в топ-3 по итогам общего этапа или даст португальцам шанс выйти в плей-офф?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

20.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 4.40

Х - 4.30

П2 - 1.70

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур 

Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бенфика»31318:15
«Реал»31315:18

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Вильярреал»

0:2

«Реал»

Ла Лига

20.01.2026«Реал»

6:1

«Монако»

Лига чемпионов

17.01.2026«Реал»

2:0

«Леванте»

Ла Лига

14.01.2026«Альбасете»

3:2

«Реал»

Кубок Испании

11.01.2026«Барселона»

3:2

«Реал»

Суперкубок Испании

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Бенфика»

4:0

«Эштрела Амадора»

Чемпионат Португалии

21.01.2026«Ювентус»

2:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

17.01.2026«Риу Аве»

0:2

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

14.01.2026«Порту»

1:0

«Бенфика»

Кубок Португалии

07.01.2026«Бенфика»

1:3

«Брага»

Кубок лиги

Место в турнирной таблице

«Реал» обеспечил себе выход в плей-офф. «Бенфика» находится в зоне вылета из ЛЧ, и только победа над «Реалом» даст шанс на попадание в стыковые матчи.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

«Бенфика» по итогам 19-го тура португальской Примейры идет без поражений. При этом команда Моуринью занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Порту» и «Спортингу». В последних пяти матчах чемпионата у «Бенфики» одна ничья – с «Брагой». Со своими двумя главными конкурентами она последние матчи тоже сыграла вничью. В пяти последних встречах ЛЧ у «Бенфики» две победы (над «Аяксом» и «Наполи») и три поражения (от «Ньюкасла», «Байера» и «Ювентуса»).

В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны». Мадридский клуб выиграл последние пять матчей, в том числе победил «Вильярреал», который занимает четвертую строчку. В ЛЧ в последних пяти встречах у столичного клуба три победы и два поражения. После проигрыша «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3 руководство клуба уволило главного тренра Хаби Алонсо и назначило Альваро Арбелоа, который был одноклубником Алонсо в «Реале», «Ливерпуле» и сборной Испании. 

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, и у «Бенфики» хорошие шансы в домашнем матче против соперника с новым тренером. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что обе забьют.

Бонусы на матч

Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Бенфика»: Бах, Лукебакио, Риос, Суареш, Велозу (все - травмы) 

«Реал»: Рюдигер, Менди, Милитао, Александер-Арнольд (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Реал»:

Позиция«Бенфика»«Реал»
ВратарьАнатолий ТрубинТибо Куртуа
ЗащитникАмар ДедичДиего Каррерас
ЗащитникТомаш АраужуДин Хейсен
ЗащитникНиколас ОтамендиРауль Асенсио
ЗащитникСамуэль ДальДаниэль Карвахаль
ПолузащитникЛеандро БаррейроФедерико Вальверде
ПолузащитникФредрик ЭурснесЭдуардо Камавинга
ПолузащитникДжанлука ПрестианниДжуд Беллингем
НападающийГеоргий СудаковВинисиус Жуниор
НападающийАндреас ШельдерупФранко Мастантуоно
НападающийВангелис ПавлидисКилиан Мбаппе
Главный тренерЖозе МоуриньюАльваро Арбелоа

Коэффициенты букмекеров

Эксперты FONBET считают «Реал» фаворитом матча, выставив коээфицитент на его победу 1.70. Ничья котируется за 4.30. Победа «Бенфики» ставку в четыре раза.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Бенфика» - «Реал»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 11.00. С такой котировкой можно поставить на победу мадридцев - 1:0.

Будет ли матч «Бенфика» - «Реал» результативным?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.50.

Кто тренирует «Реал»?

13 января мадридский клуб возглавил 43-летний Альваро Арбелоа, ранее работавший с юношескими и молодежной командами мадридского гранда. 

