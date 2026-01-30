Бенфика – Реал Мадрид, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Бенфика» по итогам 19-го тура португальской Примейры идет без поражений. При этом команда Моуринью занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Порту» и «Спортингу». В последних пяти матчах чемпионата у «Бенфики» одна ничья – с «Брагой». Со своими двумя главными конкурентами она последние матчи тоже сыграла вничью. В пяти последних встречах ЛЧ у «Бенфики» две победы (над «Аяксом» и «Наполи») и три поражения (от «Ньюкасла», «Байера» и «Ювентуса»).

В Ла Лиге «Реал» занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны». Мадридский клуб выиграл последние пять матчей, в том числе победил «Вильярреал», который занимает четвертую строчку. В ЛЧ в последних пяти встречах у столичного клуба три победы и два поражения. После проигрыша «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3 руководство клуба уволило главного тренра Хаби Алонсо и назначило Альваро Арбелоа, который был одноклубником Алонсо в «Реале», «Ливерпуле» и сборной Испании.

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, и у «Бенфики» хорошие шансы в домашнем матче против соперника с новым тренером. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что обе забьют.