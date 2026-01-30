Боруссия Д - Интер, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 28 января, завершится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Финалист последнего розыгрыша, «Интер», закроет его в Дортмунде. Обе команды рвутся в топ-8 таблицы, а значит, игра намечается упорная, «от ножа». Анализируем шансы сторон на успех.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|2
|1
|3
|8-12
|«Интер»
|3
|1
|2
|12-8
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Унион»
0:3
«Боруссия»
Бундеслига
|20.01.2026
|«Тоттенхэм»
2:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Боруссия»
3:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|13.01.2026
|«Боруссия»
3:0
«Вердер»
Бундеслига
|09.01.2026
|«Айнтрахт» Ф
3:3
«Боруссия»
Бундеслига
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.01.2026
|«Интер»
6:2
«Пиза»
Серия А
|20.01.2026
|«Интер»
1:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Удинезе»
0:1
«Интер»
Серия А
|14.01.2026
|«Интер»
1:0
«Лечче»
Серия А
|11.01.2026
|«Интер»
2:2
«Наполи»
Серия А
После семи туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
От границы первой восьмерки, ведущей напрямую в 1/8 финала, минуя стыковые матчи, «Интер» отделяет одно очко, «Боруссию» - два. Понятно, что и те, и другие хотели бы избавить себя от двух «лишних» игр в стыках. В то же время спуск ниже 24-го места итальянцам точно не грозит, а немцам - с высокой степенью вероятности. Должно совпасть слишком много условий, чтобы дортмундцам не хватило для квалификации в следующий раунд нынешних 11 очков.
Следовательно, можно позволить себе чуть больше обычного и сыграть красиво, с размахом. Предпосылки к результативной игре в Дортмунде налицо. «БЕТСИТИ» дает на тотал больше 2.5 коэффициент 1.71.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
Потери
«Боруссия Д»: Свенссон (дисквалификация), Забитцер, Зюле (оба - травмы)
«Интер»: Чалханоглу, Думфрис (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Боруссия Д»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|3. Антон
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|4. Шлоттербек
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
|95. Бастони
|Защитник
|Полузащитник
|26. Рюэрсон
|11. Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Коуто
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Нмеча
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Беллингем
|8. Сучич
|Нападающий
|Нападающий
|27. Адейеми
|32. Димарко
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Брандт
|9. Тюрам
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
|10. Мартинес
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Кристиан Киву
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» утроит номинал успешной ставки на хозяев поля. Успех «Интера» котируется за 2.83. На ничью предлагается коэффициент 3.60.
На тотал больше 2.5 эксперты дают коэффициент 1.71, на ТМ 2.5 - 2.16.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.