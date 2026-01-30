Ведомости
26 января 16:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Д - Интер, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Битва за место в топ-8
Валентин Васильев

В среду, 28 января, завершится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Финалист последнего розыгрыша, «Интер», закроет его в Дортмунде. Обе команды рвутся в топ-8 таблицы, а значит, игра намечается упорная, «от ножа». Анализируем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

28.01.2026, Ср

23:00 МСК

«Интер» (Милан, Италия)

П1 - 3.00

Х - 3.60

П2 - 2.83

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап,  8-й тур

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»2138-12
«Интер» 31212-8

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Унион»

0:3

«Боруссия»

Бундеслига

20.01.2026«Тоттенхэм»

2:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

17.01.2026«Боруссия»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

13.01.2026«Боруссия»

3:0

«Вердер»

Бундеслига

09.01.2026«Айнтрахт» Ф

3:3

«Боруссия»

Бундеслига

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.01.2026«Интер»

6:2

«Пиза»

Серия А

20.01.2026«Интер»

1:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

17.01.2026«Удинезе»

0:1

«Интер»

Серия А

14.01.2026«Интер»

1:0

«Лечче»

Серия А

11.01.2026«Интер»

2:2

«Наполи»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

После семи туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

Свернуть

От границы первой восьмерки, ведущей напрямую в 1/8 финала, минуя стыковые матчи, «Интер» отделяет одно очко, «Боруссию» - два. Понятно, что и те, и другие хотели бы избавить себя от двух «лишних» игр в стыках. В то же время спуск ниже 24-го места итальянцам точно не грозит, а немцам - с высокой степенью вероятности. Должно совпасть слишком много условий, чтобы дортмундцам не хватило для квалификации в следующий раунд нынешних 11 очков. 

Следовательно, можно позволить себе чуть больше обычного и сыграть красиво, с размахом. Предпосылки к результативной игре в Дортмунде налицо. «БЕТСИТИ» дает на тотал больше 2.5 коэффициент 1.71.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия Д»: Свенссон (дисквалификация), Забитцер, Зюле (оба - травмы)

«Интер»: Чалханоглу, Думфрис (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Боруссия Д»:

Позиция«Боруссия»«Интер»Позиция
Вратарь1. Кобель1. ЗоммерВратарь
Защитник3. Антон25. АканджиЗащитник
Защитник4. Шлоттербек15. АчербиЗащитник
Защитник5. Бенсебаини95. БастониЗащитник
Полузащитник26. Рюэрсон11. ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник2. Коуто23. БареллаПолузащитник
Полузащитник8. Нмеча7. ЗелиньскиПолузащитник
Нападающий7. Беллингем8. СучичНападающий
Нападающий27. Адейеми32. ДимаркоПолузащитник
Нападающий10. Брандт9. ТюрамНападающий
Нападающий9. Гирасси 10. МартинесНападающий
Главный тренерНико КовачКристиан КивуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» утроит номинал успешной ставки на хозяев поля. Успех «Интера» котируется за 2.83. На ничью предлагается коэффициент 3.60.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Боруссия» - «Интер»?

Свернуть

На тотал больше 2.5 эксперты дают коэффициент 1.71, на ТМ 2.5 - 2.16.

Где смотреть матч «Боруссия» - «Интер»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

