Боруссия Д - Интер, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

От границы первой восьмерки, ведущей напрямую в 1/8 финала, минуя стыковые матчи, «Интер» отделяет одно очко, «Боруссию» - два. Понятно, что и те, и другие хотели бы избавить себя от двух «лишних» игр в стыках. В то же время спуск ниже 24-го места итальянцам точно не грозит, а немцам - с высокой степенью вероятности. Должно совпасть слишком много условий, чтобы дортмундцам не хватило для квалификации в следующий раунд нынешних 11 очков.

Следовательно, можно позволить себе чуть больше обычного и сыграть красиво, с размахом. Предпосылки к результативной игре в Дортмунде налицо. «БЕТСИТИ» дает на тотал больше 2.5 коэффициент 1.71.