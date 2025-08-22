Ведомости
Факел - Нефтехимик, 24 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Лидер сезона крайне скуп на голы
Валентин Васильев

В шестом туре Лиги PARI теперь уже единоличный лидер сезона примет «Нефтехимик» из Нижнекамска. Продолжит ли «Факел» коллекционировать минимальные победы? Анализируем форму команд и коэффициенты от аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

24.08.2025, Вс

18:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

П1 - 1.58

Х - 3.45

П2 - 6.30

Турнир: Лига PARI, 6-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 83627-23
«Нефтехимик»63823-27

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак» Кс

0:1

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Нефтехимик» 

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

10.08.2025«Шинник»

0:2

«Нефтехимик» 

Лига PARI

03.08.2025«Спартак» Кострома

1:1

«Нефтехимик» 

Лига PARI

27.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После пятого тура «Факел» на три очка оторвался в таблице от главного конкурента - «Урала». «Нефтехимик» традиционно держится в серединке. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел55006-115
2. Урал54018-412
3. КАМАЗ53119-610
4. Спартак Кострома53117-410
5. Челябинск53027-69
6. СКА-Хабаровск52215-48
7. Ротор52214-38
8. Арсенал51407-67
9. Чайка51316-46
10. Нефтехимик51314-46
11. Уфа51222-35
12. Волга51134-64
13. Торпедо51133-54
14. Шинник51133-64
15. Сокол50412-34
16. Родина50324-73
17. Черноморец50235-82
18. Енисей50233-92

Прогноз на матч

После пяти туров в первом дивизионе осталось всего две непобедимые команды. Одна из них, что логично, и возглавляет турнирную таблицу. Но если до этого «Факел» делил лидерство с Екатеринбургом, то теперь занимает «чистое» первое место.

В свою очередь «Нефтехимик» только неделю назад впервые в сезоне проиграл - неожиданно дома «КАМАЗу». Команда Кирилла Новикова традиционно немного забивает, но и пропускает тоже мало. «Факел» же Шалимова этим летом штампует минимальные победы. Четыре из пяти матчей воронежцы завершили со счетом 1:0! От этого противостояния голевого изобилия ждать не приходится. А в качестве прогноза на игру выберем комбо: 1Х и тотал меньше 2.5 голов. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа запланирован на сайтах «Матч ТВ» в сети и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Нефтехимик»:  Машуков  (травма)

Коэффициенты букмекеров

PARI дает коэффициент 1.58 на победу хозяев и в четыре раза выше - на гостей (6.30).  Ничья котируется в конторе за 3.45.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Факел» - «Нефтехимик»? 

Коэффициент 1.58 на победу хозяев означает около 63% вероятности. В последний раз команды встречались в ноябре 2021 года, и тогда воронежцы выиграли дома - 3:1.

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Нефтехимик»? 

Самым реальным исходом сценарием игры аналитику считают победу фаворита в один мяч. В линии PARI счету 1:0 присвоен достаточно низкий как для этого маркета коэффициент 4.80.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Нефтехимик»?

Официальный партнер ФНЛ транслирует все матчи сезона на своей платформе.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Нефтехимик»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт воронежского клуба. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.

