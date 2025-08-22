Факел - Нефтехимик, 24 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В шестом туре Лиги PARI теперь уже единоличный лидер сезона примет «Нефтехимик» из Нижнекамска. Продолжит ли «Факел» коллекционировать минимальные победы? Анализируем форму команд и коэффициенты от аналитиков.
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|8
|3
|6
|27-23
|«Нефтехимик»
|6
|3
|8
|23-27
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак» Кс
0:1
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Спартак» Кострома
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
После пятого тура «Факел» на три очка оторвался в таблице от главного конкурента - «Урала». «Нефтехимик» традиционно держится в серединке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|5
|5
|0
|0
|6-1
|15
|2. Урал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|3. КАМАЗ
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|4. Спартак Кострома
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|5. Челябинск
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|6. СКА-Хабаровск
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7. Ротор
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|8. Арсенал
|5
|1
|4
|0
|7-6
|7
|9. Чайка
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|10. Нефтехимик
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|11. Уфа
|5
|1
|2
|2
|2-3
|5
|12. Волга
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|13. Торпедо
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|14. Шинник
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|15. Сокол
|5
|0
|4
|1
|2-3
|4
|16. Родина
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17. Черноморец
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|18. Енисей
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
После пяти туров в первом дивизионе осталось всего две непобедимые команды. Одна из них, что логично, и возглавляет турнирную таблицу. Но если до этого «Факел» делил лидерство с Екатеринбургом, то теперь занимает «чистое» первое место.
В свою очередь «Нефтехимик» только неделю назад впервые в сезоне проиграл - неожиданно дома «КАМАЗу». Команда Кирилла Новикова традиционно немного забивает, но и пропускает тоже мало. «Факел» же Шалимова этим летом штампует минимальные победы. Четыре из пяти матчей воронежцы завершили со счетом 1:0! От этого противостояния голевого изобилия ждать не приходится. А в качестве прогноза на игру выберем комбо: 1Х и тотал меньше 2.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Воронежа запланирован на сайтах «Матч ТВ» в сети и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Нефтехимик»: Машуков (травма)
PARI дает коэффициент 1.58 на победу хозяев и в четыре раза выше - на гостей (6.30). Ничья котируется в конторе за 3.45.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Коэффициент 1.58 на победу хозяев означает около 63% вероятности. В последний раз команды встречались в ноябре 2021 года, и тогда воронежцы выиграли дома - 3:1.
Самым реальным исходом сценарием игры аналитику считают победу фаворита в один мяч. В линии PARI счету 1:0 присвоен достаточно низкий как для этого маркета коэффициент 4.80.
Официальный партнер ФНЛ транслирует все матчи сезона на своей платформе.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт воронежского клуба. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.