Факел - Нефтехимик, 24 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

После пяти туров в первом дивизионе осталось всего две непобедимые команды. Одна из них, что логично, и возглавляет турнирную таблицу. Но если до этого «Факел» делил лидерство с Екатеринбургом, то теперь занимает «чистое» первое место.

В свою очередь «Нефтехимик» только неделю назад впервые в сезоне проиграл - неожиданно дома «КАМАЗу». Команда Кирилла Новикова традиционно немного забивает, но и пропускает тоже мало. «Факел» же Шалимова этим летом штампует минимальные победы. Четыре из пяти матчей воронежцы завершили со счетом 1:0! От этого противостояния голевого изобилия ждать не приходится. А в качестве прогноза на игру выберем комбо: 1Х и тотал меньше 2.5 голов.