Манчестер Сити – Галатасарай, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Холанд поднимет английскую команду в топ-8?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января «Манчестер Сити» примет «Галатасарай». Турецкая команда рискует вылететь из ЛЧ. У английской команды есть шанс войти в топ-8 турнирной таблицы, чтобы попасть в 1/8 финала напрямую. Для этого «Ман Сити» желательно разгромить соперников. Холанд выдаст результативный матч?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Англия)

28.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

П1 - 1,22

Х - 6,90

П2 - 11,00

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Форма команд

История матчей:

Это первая встреча соперников

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»0000:0
«Галатасарай»0000:0

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.26«Манчестер Сити»

2:0

«Вулверхэмптон»

    АПЛ

20.01.26«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

       ЛЧ

17.01.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

13.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Манчестер Сити»

    Кубок лиги

10.01.2026«Манчестер Сити»

10:1

«Эксетер»

    Кубок Англии

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Фатих Карагюмрюк»

1:3

«Галатасарай»

Суперлига Турции

21.01.2026«Галатасарай»

1:1

«Атлетико Мадрид»

Лига чемпионов

17.01.2026«Галатасарай»

1:1

«Газизантеп»

Суперлига Турции

10.01.2026«Галатасарай»

0:2

«Фенербахче»

Суперкубок Турции

05.01.2026«Галатасарай»

4:1

«Трабзонспор»

Суперкубок Турции

Место в турнирной таблице

После семи туров «Сити» занимает 11-е место в таблице и еще сохраняет шансы выйти в 1/8 напрямую. Стамбульцы занимают 17-е место.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

Чемпион Турции в последних пяти матчах ЛЧ проиграл два матча и одержал три победы, в том числе над «Ливерпулем». Он идет с запасом в два очка от зоны вылета. Чтобы гарантировать выход в плей-офф, «Галатасараю» необходима ничья. «Ман Сити», наоборот, подходит к матчу не в лучшей форме, и вряд ли у него получиться доминировать над соперником. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант ставки на то, что обе забьют. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб, Савиньо (все – травмы)

«Галатасарай»: Бююк, Уньяй (все травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Галатасарай»:

Позиция«Манчестер Сити»«Галатасарай»
ВратарьДжанлуиджи ДоннаруммаУгурхан Чакир
ЗащитникМатеуш НунешИсмаил Якобс
ЗащитникАбдукодир ХусановДавинсон Санчес
ЗащитникНатан АкеАбдулкерим Бардакджи
ЗащитникНико О’РайлиВилфрид Синго
ПолузащитникТиджани РейндерсЛукас Торрейра
ПолузащитникФил ФоденМарио Лемина
ПолузащитникБернанду СилваГабриэль Сара
НападающийРаян ШеркиЛерой Сане
НападающийЖереми ДокуБарыш Йылмаз
НападающийЭрлинг ХоландВиктор Осимхен
Главный тренерХосеп ГвардиолаОкан Бурук

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры PARI установили на победу хозяев установили коэффициент 1,22. Выигрыш гостей идет за 11,00.

