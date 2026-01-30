Манчестер Сити – Галатасарай, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января «Манчестер Сити» примет «Галатасарай». Турецкая команда рискует вылететь из ЛЧ. У английской команды есть шанс войти в топ-8 турнирной таблицы, чтобы попасть в 1/8 финала напрямую. Для этого «Ман Сити» желательно разгромить соперников. Холанд выдаст результативный матч?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Англия)
28.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Галатасарай» (Стамбул, Турция)
|П1 - 1,22
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)
История матчей:
Это первая встреча соперников
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|0
|0
|0
|0:0
|«Галатасарай»
|0
|0
|0
|0:0
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.26
|«Манчестер Сити»
2:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|20.01.26
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
ЛЧ
|17.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|13.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|10.01.2026
|«Манчестер Сити»
10:1
«Эксетер»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Фатих Карагюмрюк»
1:3
«Галатасарай»
Суперлига Турции
|21.01.2026
|«Галатасарай»
1:1
«Атлетико Мадрид»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Галатасарай»
1:1
«Газизантеп»
Суперлига Турции
|10.01.2026
|«Галатасарай»
0:2
«Фенербахче»
Суперкубок Турции
|05.01.2026
|«Галатасарай»
4:1
«Трабзонспор»
Суперкубок Турции
После семи туров «Сити» занимает 11-е место в таблице и еще сохраняет шансы выйти в 1/8 напрямую. Стамбульцы занимают 17-е место.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Чемпион Турции в последних пяти матчах ЛЧ проиграл два матча и одержал три победы, в том числе над «Ливерпулем». Он идет с запасом в два очка от зоны вылета. Чтобы гарантировать выход в плей-офф, «Галатасараю» необходима ничья. «Ман Сити», наоборот, подходит к матчу не в лучшей форме, и вряд ли у него получиться доминировать над соперником. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант ставки на то, что обе забьют.
В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Бобб, Савиньо (все – травмы)
«Галатасарай»: Бююк, Уньяй (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Галатасарай»
|Вратарь
|Джанлуиджи Доннарумма
|Угурхан Чакир
|Защитник
|Матеуш Нунеш
|Исмаил Якобс
|Защитник
|Абдукодир Хусанов
|Давинсон Санчес
|Защитник
|Натан Аке
|Абдулкерим Бардакджи
|Защитник
|Нико О’Райли
|Вилфрид Синго
|Полузащитник
|Тиджани Рейндерс
|Лукас Торрейра
|Полузащитник
|Фил Фоден
|Марио Лемина
|Полузащитник
|Бернанду Силва
|Габриэль Сара
|Нападающий
|Раян Шерки
|Лерой Сане
|Нападающий
|Жереми Доку
|Барыш Йылмаз
|Нападающий
|Эрлинг Холанд
|Виктор Осимхен
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Окан Бурук
