Манчестер Сити – Галатасарай, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Турции в последних пяти матчах ЛЧ проиграл два матча и одержал три победы, в том числе над «Ливерпулем». Он идет с запасом в два очка от зоны вылета. Чтобы гарантировать выход в плей-офф, «Галатасараю» необходима ничья. «Ман Сити», наоборот, подходит к матчу не в лучшей форме, и вряд ли у него получиться доминировать над соперником. Поэтому предлагаем рассмотреть вариант ставки на то, что обе забьют.