Монако - Ювентус, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 28 января, финиширует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. В гости к «Монако» Александра Головина едет «Ювентус». Удастся ли хозяевам исправиться после крушения в Мадриде?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур
Стадион: «Луи II» (Монако)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|1
|1
|4
|5-11
|«Ювентус»
|4
|1
|1
|11-5
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2025
|«Гавр»
0:0
«Монако»
Лига 1
|16.01.2026
|«Монако»
1:3
«Лорьян»
Лига 1
|10.01.2026
|«Орлеан»
1:3
«Монако»
Кубок Франции
|03.01.2026
|«Монако»
1:3
«Лион»
Лига 1
|21.12.2025
|«Осер»
1:2
«Монако»
Лига 1
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
21.01.2026
«Ювентус»
3:0
«Наполи»
Серия А
21.01.2026
«Ювентус»
2:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
17.01.2026
«Кальяри»
1:0
«Ювентус»
Серия А
12.01.2026
«Ювентус»
5:0
«Кремонезе»
Серия А
06.01.2026
«Сассуоло»
0:3
«Ювентус»
Серия А
За тур до конца Общего этапа итальянцы обеспечили себе как минимум место в стыковых матчах. «Монако» рискует остаться и без них.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
«Ювентус» уже гарантировал себе продолжение борьбы в турнире, но наверняка еще рассчитывает избежать стресса плей-офф и выйти в 1/8 финала автоматом. А для этого туринскому клубу обязательно нужно побеждать в Монако.
У хозяев поля мотивация не слабее, а возможно, даже сильнее. В случае неудачи клуб Александра Головина почти наверняка завершит выступления в Европе. Чтобы этого не произошло, монегаскам никак нельзя проигрывать.
Ответственность за результат будет довлеть над обеими командами. И те, и другие постараются свести к минимуму риск ошибки. Полагаем, что голов на «Луи II» будет немного - не больше трех. В BETBOOM этот исход котируется за 1.63.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|BETBOOM
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Монако»: Погба, Салису, Мависса, Градецки, Минамино (все - травмы)
«Ювентус»: Пинсольо, Милик, Ругани, Влахович (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Монако»:
|Позиция
|«Монако»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|16. Кен
|16. ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|3. Дайер
|3. Бремер
|Защитник
|Защитник
|12. Энрике
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|4. Тезе
|15. Калюлю
|Защитник
|Защитник
|20. Уаттара
|27. Камбьязо
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Фас
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Закария
|19. Тюрам
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Головин
|18. Костич
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Аклиуш
|7. Консейсау
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Балогун
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Нападающий
|31. Фати
|30. Дэвид
|Нападающий
|Главный тренер
|Себастьен Поконьоли
|Лучано Спаллетти
|Главный тренер
Эксперты BETBOOM дают высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.15 на победу хозяев, 2.23 - на гостей и 3.40 - на ничью.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 6.20. С такой котировкой можно поставить на ничью - 1:1.
Коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 предвещает достаточно результативный матч.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Александр здоров и не имеет противопоказаний к выходу на поле. Ждем Головина в стартовом составе.