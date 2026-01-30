Монако - Ювентус, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ювентус» уже гарантировал себе продолжение борьбы в турнире, но наверняка еще рассчитывает избежать стресса плей-офф и выйти в 1/8 финала автоматом. А для этого туринскому клубу обязательно нужно побеждать в Монако.

У хозяев поля мотивация не слабее, а возможно, даже сильнее. В случае неудачи клуб Александра Головина почти наверняка завершит выступления в Европе. Чтобы этого не произошло, монегаскам никак нельзя проигрывать.

Ответственность за результат будет довлеть над обеими командами. И те, и другие постараются свести к минимуму риск ошибки. Полагаем, что голов на «Луи II» будет немного - не больше трех. В BETBOOM этот исход котируется за 1.63.