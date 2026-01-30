Ведомости
Монако - Ювентус, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Пробьется ли команда Александра Головина в плей-офф?
Валентин Васильев

В среду, 28 января, финиширует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. В гости к «Монако» Александра Головина едет «Ювентус». Удастся ли хозяевам исправиться после крушения в Мадриде?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» 

28.01.2026, Ср

23:00 МСК

«Ювентус» (Турин, Италия)  

П1 - 3.15

Х - 3.40

П2 - 2.23

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур 

Стадион: «Луи II»  (Монако)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монако»1145-11
«Ювентус»41111-5

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2025«Гавр»

0:0

«Монако»

Лига 1

16.01.2026«Монако»

1:3

«Лорьян»

Лига 1

10.01.2026«Орлеан»

1:3

«Монако»

Кубок Франции

03.01.2026«Монако»

1:3

«Лион»

Лига 1

21.12.2025«Осер»

1:2

«Монако»

Лига 1

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2026

«Ювентус»

3:0

«Наполи»

Серия А

21.01.2026

«Ювентус»

2:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

17.01.2026

«Кальяри»

1:0

«Ювентус»

Серия А

12.01.2026

«Ювентус»

5:0

«Кремонезе»

Серия А

06.01.2026

«Сассуоло»

0:3

«Ювентус»

Серия А

Место в турнирной таблице

За тур до конца Общего этапа итальянцы обеспечили себе как минимум место в стыковых матчах. «Монако» рискует остаться и без них.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

«Ювентус» уже гарантировал себе продолжение борьбы в турнире, но наверняка еще рассчитывает избежать стресса плей-офф и выйти в 1/8 финала автоматом. А для этого туринскому клубу обязательно нужно побеждать в Монако.

У хозяев поля мотивация не слабее, а возможно, даже сильнее. В случае неудачи клуб Александра Головина почти наверняка завершит выступления в Европе. Чтобы этого не произошло, монегаскам никак нельзя проигрывать. 

Ответственность за результат будет довлеть над обеими командами. И те, и другие постараются свести к минимуму риск ошибки. Полагаем, что голов  на «Луи II» будет немного - не больше трех. В BETBOOM этот исход котируется за 1.63.

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

