Наполи - Челси, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В последнюю среду января финиширует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Один из самых интригующих матчей пройдет на юге Италии. В гости к чемпиону Серии А едет победитель Клубного чемпионата мира. Для «Наполи» игра имеет колоссальное значение: поражение оставит команду за бортом плей-офф. А у тренера неаполитанцев еще и свои личные счеты с «Челси». Обо всем этом - ниже.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|1
|0
|1
|4-5
|«Челси»
|1
|0
|1
|5-4
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.01.2026
«Ювентус»
3:0
«Наполи»
Серия А
20.01.2026
«Копенгаген»
1:1
«Наполи»
Лига чемпионов
17.01.2026
«Наполи»
1:0
«Сассуоло»
Серия А
14.01.2026
«Наполи»
0:0
«Парма»
Серия А
11.01.2026
«Интер»
2:2
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Кристал Пэлас»
1:3
«Челси»
АПЛ
|21.01.2026
|«Челси»
1:0
«Пафос»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Челси»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|14.01.2026
|«Челси»
2:3
«Арсенал»
Кубок лиги
|10.01.2026
|«Чарльтон»
1:5
«Челси»
Кубок Англии
Обе команды остро нуждаются в очках: англичане - чтобы удержаться в топ-8, итальянцы - чтобы просто продолжить борьбу в ЛЧ.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Большой плюс нового формата Лиги чемпионов заключается в сохранении до конца спортивной интриги в большинстве матчей. Самый яркий пример - игра в Неаполе. Мало того, что сама по себе пара невероятно статусная, так еще и обе команды подходят к противостоянию максимально мотивированными. Чемпиону Италии категорически нельзя проигрывать - иначе все, финиш европейской кампании. «Челси» нужны очки, чтобы удержаться в первой восьмерке и избавить себя от стресса переходных игр. Так что на «Марадоне» намечается ожесточенная битва.
Интриги встрече добавляет лондонское прошлое Антонио Конте. У итальянского тренера остались неоднозначные воспоминания о времени в «Челси». Естественно, он постарается погромче напомнить о себе «бывшим».
В последнее время дела у «Наполи» идут не очень: из шести матчей выигран только один, у скромного «Сассуоло», да и тот - с трудом, всего 1:0. В воскресенье чемпион получил тройку безответных мячей от другого бывшего клуба Конте - «Ювентуса» (0:3). Но на решающий матч евросезона южане наверняка соберутся и создадут британцам проблемы. Хозяевам нужно побеждать, а без забитых мячей это невозможно. Разумеется, они будут много атаковать, а стало быть, и вероятность обмена голами возрастает. «БЕТСИТИ» оценил ее коэффициентом 1.66.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Наполи»: Маццокки, Милинкович-Савич, Нерес, Ангисса, Ррахмани, Де Брейне, Гилмор, Политано (все – травмы)
«Челси»: Адарабиойо, Йоргенсен, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Наполи»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мерет
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|31. Бекема
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|5. Жезус
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|24. Джеймс
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ди Лоренцо
|5. Бадьяшиль
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Спинаццола
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|41. Эстевао
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Элмас
|17. Андрей
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Ланг
|49. Гарначо
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Хойлунд
|9. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Лиам Росеньор
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.20 на победу хозяев и 2.30 - на гостей. Ничья котируется за 3.50.
Шестикратный выигрыш обещает сыгравшая ставка на счет 1:1 в «БЕТСИТИ».
Коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 близки - соответственно, 1.85 и 1.97. Однако заметим, что оба предыдущих матча соперников, в ЛЧ-2011/12, были очень результативными - 3:1 в Неаполе и 4:1 в Лондоне.
Первые восемь команд Общего этапа ЛЧ квалифицируются в 1/8 финала напрямую. Еще 16 клубов отправятся в стыковые матчи плей-офф.