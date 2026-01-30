Наполи - Челси, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Большой плюс нового формата Лиги чемпионов заключается в сохранении до конца спортивной интриги в большинстве матчей. Самый яркий пример - игра в Неаполе. Мало того, что сама по себе пара невероятно статусная, так еще и обе команды подходят к противостоянию максимально мотивированными. Чемпиону Италии категорически нельзя проигрывать - иначе все, финиш европейской кампании. «Челси» нужны очки, чтобы удержаться в первой восьмерке и избавить себя от стресса переходных игр. Так что на «Марадоне» намечается ожесточенная битва.

Интриги встрече добавляет лондонское прошлое Антонио Конте. У итальянского тренера остались неоднозначные воспоминания о времени в «Челси». Естественно, он постарается погромче напомнить о себе «бывшим».

В последнее время дела у «Наполи» идут не очень: из шести матчей выигран только один, у скромного «Сассуоло», да и тот - с трудом, всего 1:0. В воскресенье чемпион получил тройку безответных мячей от другого бывшего клуба Конте - «Ювентуса» (0:3). Но на решающий матч евросезона южане наверняка соберутся и создадут британцам проблемы. Хозяевам нужно побеждать, а без забитых мячей это невозможно. Разумеется, они будут много атаковать, а стало быть, и вероятность обмена голами возрастает. «БЕТСИТИ» оценил ее коэффициентом 1.66.