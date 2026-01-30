Ведомости
26 января 14:54ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Наполи - Челси, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Италии рискует не попасть в плей-офф!
Валентин Васильев

В последнюю среду января финиширует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Один из самых интригующих матчей пройдет на юге Италии. В гости к чемпиону Серии А едет победитель Клубного чемпионата мира. Для «Наполи» игра имеет колоссальное значение: поражение оставит команду за бортом плей-офф. А у тренера неаполитанцев еще и свои личные счеты с «Челси». Обо всем этом - ниже.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Наполи» (Неаполь, Италия)

25.01.2026, Вс

20:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 3.20

Х - 3.50

П2 - 2.30

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур 

Стадион: «Диего Армандо Марадона»   (Неаполь, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»1014-5
«Челси»1015-4

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026

«Ювентус»

3:0

«Наполи»

Серия А

20.01.2026

«Копенгаген»

1:1

«Наполи»

Лига чемпионов

17.01.2026

«Наполи»

1:0

«Сассуоло»

Серия А

14.01.2026

«Наполи»

0:0

«Парма»

Серия А

11.01.2026

«Интер»

2:2

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Кристал Пэлас»

1:3

«Челси»

АПЛ

21.01.2026«Челси»

1:0

«Пафос»

Лига чемпионов

17.01.2026«Челси»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

14.01.2026«Челси»

2:3

«Арсенал»

Кубок лиги

10.01.2026«Чарльтон»

1:5

«Челси»

Кубок Англии

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды остро нуждаются в очках: англичане - чтобы удержаться в топ-8, итальянцы - чтобы просто продолжить борьбу в ЛЧ.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

Свернуть

Большой плюс нового формата Лиги чемпионов заключается в сохранении до конца спортивной интриги в большинстве матчей. Самый яркий пример - игра в Неаполе. Мало того, что сама по себе пара невероятно статусная, так еще и обе команды подходят к противостоянию максимально мотивированными. Чемпиону Италии категорически нельзя проигрывать - иначе все, финиш европейской кампании.  «Челси» нужны очки, чтобы удержаться в первой восьмерке и избавить себя от стресса переходных игр. Так что  на «Марадоне» намечается ожесточенная битва.

Интриги встрече добавляет лондонское прошлое Антонио Конте. У итальянского тренера остались неоднозначные воспоминания о времени в «Челси». Естественно, он постарается погромче напомнить о себе «бывшим».

В последнее время дела у «Наполи» идут не очень: из шести матчей выигран только один, у скромного «Сассуоло», да и тот - с трудом, всего 1:0. В воскресенье чемпион получил тройку безответных мячей от другого бывшего клуба Конте - «Ювентуса» (0:3). Но на решающий матч евросезона южане наверняка соберутся и создадут британцам проблемы. Хозяевам нужно побеждать, а без забитых мячей это невозможно. Разумеется, они будут много атаковать, а стало быть, и вероятность обмена голами возрастает. «БЕТСИТИ» оценил ее коэффициентом 1.66.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Маццокки, Милинкович-Савич, Нерес, Ангисса, Ррахмани, Де Брейне, Гилмор, Политано (все – травмы)

«Челси»: Адарабиойо, Йоргенсен, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Наполи»:

Позиция«Наполи»«Челси»Позиция
Вратарь1. Мерет1. СанчесВратарь
Защитник31. Бекема3. КукурельяЗащитник
Защитник5. Жезус23. ЧалобаЗащитник
Защитник4. Буонджорно24. ДжеймсЗащитник
Полузащитник 22. Ди Лоренцо5. БадьяшильПолузащитник
Полузащитник 37. Спинаццола25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 68. Лоботка8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей41. ЭстеваоПолузащитник
Нападающий20. Элмас17. АндрейПолузащитник
Нападающий70. Ланг49. ГарначоПолузащитник
Нападающий19. Хойлунд9. ДелапНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеЛиам РосеньорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 3.20 на победу хозяев и 2.30 - на гостей. Ничья котируется за 3.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Наполи» - «Челси» ?

Шестикратный выигрыш обещает сыгравшая ставка на счет 1:1 в «БЕТСИТИ».

Матч  «Наполи» - «Челси» будет результативным?

Коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 близки - соответственно, 1.85 и 1.97. Однако заметим, что оба предыдущих матча соперников, в ЛЧ-2011/12, были очень результативными - 3:1 в Неаполе и 4:1 в Лондоне.

Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Первые восемь команд Общего этапа ЛЧ квалифицируются в 1/8 финала напрямую. Еще 16 клубов отправятся в стыковые матчи плей-офф. 

