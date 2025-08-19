Рубин - Спартак, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Деян Станкович крайне неуверенно себя чувствует в красно-белом тренерском кресле. Домашняя ничья с «Зенитом» позиции сербского специалиста в клубе не укрепила. Тринадцатое место в таблице не может устраивать ни руководителей, ни болельщиков популярной команды. Поэтому любое следующее поражение красно-белых может оказаться последним в России для Станковича.

У Рашида Рахимова, наоборот, положение в клубе незыблемо. «Рубин» отлично начал новый сезон, и даже две подряд гостевые неудачи (1:5 от ЦСКА в чемпионате и 0:3 от «Зенита» в Кубке) не сбили его с курса. Свежая победа над «Ростовом» вознесла казанцев уже на четвертое место. До первого - всего три очка. Естественно, «Рубин» постарается подняться еще выше.

Современный «Спартак» редко играет на ноль в обороне (всего два случая за 10 матчей с учетом товарищеских). Но солидный подбор исполнителей в линии атаки позволяет ему рассчитывать на забитые мячи в каждом матче. Обмен голами в Казани кажется вполне реальным сценарием.