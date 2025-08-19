Ведомости
Рубин - Спартак, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Рахимов ускорит отставку Станковича?
Валентин Васильев

В расписании шестого тура чемпионата России по футболу обращает на себя внимание матч в столице Татарстана. Московский «Спартак» едет в гости к непобедимому дома «Рубину». Рашид Рахимов приблизит отставку Деяна Станковича?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

23.08.2025, Сб

14:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.90

Х - 3.55

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»15112447-69
«Спартак»24111569-47

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» Махачкала

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

Турнирная таблица

После пятого тура «Спартак» спустился в «стыковую» зону, а «Рубин» поднялся на четвертое место. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Динамо Махачкала41213-35
11. Оренбург51225-65
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Сочи50143-151
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

Деян Станкович крайне неуверенно себя чувствует в красно-белом тренерском кресле. Домашняя ничья с «Зенитом» позиции сербского специалиста в клубе не укрепила. Тринадцатое место в таблице не может устраивать ни руководителей, ни болельщиков популярной команды. Поэтому любое следующее поражение красно-белых может оказаться последним в России для Станковича. 

У Рашида Рахимова, наоборот, положение в клубе незыблемо. «Рубин» отлично начал новый сезон, и даже две подряд гостевые неудачи (1:5 от ЦСКА в чемпионате и 0:3 от «Зенита» в Кубке) не сбили его с курса. Свежая победа над «Ростовом» вознесла казанцев уже на четвертое место. До первого - всего три очка. Естественно,  «Рубин» постарается подняться еще выше. 

Современный «Спартак» редко играет на ноль в обороне (всего два случая за 10 матчей с учетом товарищеских). Но солидный подбор исполнителей в линии атаки позволяет ему рассчитывать на забитые мячи в каждом матче. Обмен голами в Казани кажется вполне реальным сценарием.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025году

Трансляции

В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер». Клиенты Winline смогут посмотреть встречу онлайн на сайте конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

«Спартак»: Бонгонда (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Спартак»:

Позиция«Рубин»«Спартак»Позиция
Вратарь38. Ставер98. МаксименкоВратарь
Защитник2. Тесленко97. ДенисовЗащитник
Защитник5. Вуячич6. БабичЗащитник
Защитник27. Грицаенко68. ЛитвиновЗащитник
Защитник70. Кабутов2. РябчукПолузащитник 
Полузащитник51. Рожков35. МартинсПолузащитник 
Полузащитник 22. Ходжа18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник6. Иву5. БаркоПолузащитник
Полузащитник21. Зотов10. МаркиньосПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай83. ФернандешПолузащитник
Нападающий10. Даку9. УгальдеНападающий
Главный тренерРашид РахимовДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты FONBET установили высокие коэффициенты на все основные исходы самого популярного маркета: 2.95 на победу хозяев, 2.35 - на гостей и 3.55 - на ничью.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Спартак»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом противостояния является результативная ничья. Вариант 1:1 идет в линии FONBET с котировкой 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Спартак»?

Онлайн посмотреть игру можно на платформах Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Спартак»

Билеты на игру доступны на сайте «Рубина». Минимальная стоимость составляет 450 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Без паспорта болельщика на игру РПЛ попасть нельзя.

