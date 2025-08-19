Рубин - Спартак, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В расписании шестого тура чемпионата России по футболу обращает на себя внимание матч в столице Татарстана. Московский «Спартак» едет в гости к непобедимому дома «Рубину». Рашид Рахимов приблизит отставку Деяна Станковича?
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|15
|11
|24
|47-69
|«Спартак»
|24
|11
|15
|69-47
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» Махачкала
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
После пятого тура «Спартак» спустился в «стыковую» зону, а «Рубин» поднялся на четвертое место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Деян Станкович крайне неуверенно себя чувствует в красно-белом тренерском кресле. Домашняя ничья с «Зенитом» позиции сербского специалиста в клубе не укрепила. Тринадцатое место в таблице не может устраивать ни руководителей, ни болельщиков популярной команды. Поэтому любое следующее поражение красно-белых может оказаться последним в России для Станковича.
У Рашида Рахимова, наоборот, положение в клубе незыблемо. «Рубин» отлично начал новый сезон, и даже две подряд гостевые неудачи (1:5 от ЦСКА в чемпионате и 0:3 от «Зенита» в Кубке) не сбили его с курса. Свежая победа над «Ростовом» вознесла казанцев уже на четвертое место. До первого - всего три очка. Естественно, «Рубин» постарается подняться еще выше.
Современный «Спартак» редко играет на ноль в обороне (всего два случая за 10 матчей с учетом товарищеских). Но солидный подбор исполнителей в линии атаки позволяет ему рассчитывать на забитые мячи в каждом матче. Обмен голами в Казани кажется вполне реальным сценарием.
В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер». Клиенты Winline смогут посмотреть встречу онлайн на сайте конторы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
«Спартак»: Бонгонда (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Спартак»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|2. Тесленко
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|70. Кабутов
|2. Рябчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Деян Станкович
|Главный тренер
Эксперты FONBET установили высокие коэффициенты на все основные исходы самого популярного маркета: 2.95 на победу хозяев, 2.35 - на гостей и 3.55 - на ничью.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом противостояния является результативная ничья. Вариант 1:1 идет в линии FONBET с котировкой 7.00.
Онлайн посмотреть игру можно на платформах Winline.
Билеты на игру доступны на сайте «Рубина». Минимальная стоимость составляет 450 рублей.
Без паспорта болельщика на игру РПЛ попасть нельзя.