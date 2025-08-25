Спартак — Пари НН, 26 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Ведомости
На вторник, 26 августа, запланированы три матча FONBET Кубка России по футболу в Пути РПЛ.  В Тушино «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород». Разбираем встречу в столице с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

26.08.2025, Вт

20:45 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.32

Х - 5.20

П2 - 9.50

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»63119-8
«Пари НН»1368-19

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» Махачкала

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Динамо» Москва 

3:0

«Пари НН»

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

FONBET Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

Турнирная таблица

Турнирная таблица группы C после двух туров приобрела достаточно неожиданный вид.

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала21102-15
2. Спартак21103-14
3. Пари НН21011-13
4. Ростов20020-30

Прогноз на матч

«Спартак» - команда настроения. В бодром расположении духа гоняет «Зенит» и всухую побеждает в Казани крепкий «Рубин». Но стоит красно-белым, образно говоря, встать не с той ноги - кому угодно могут проиграть. Проблему недонастроя на аутсайдера РПЛ должна решить широкая ротация состава. Против «Пари НН» наверняка выйдут те, кто больше времени проводят на лавке, чем на газоне, и это обстоятельство дополнительно затруднит задачу нижегородцам. 

Команда Шпилевского в этом сезоне проигрывает везде, кроме Саранска. В этом городе она по разу выиграла в Кубке и чемпионате, а во всех остальных матчах уступила.  «Спартак»  - явный фаворит в паре и должен выигрывать убедительно. Тот случай, когда можно обратить внимание на маркет фор. Мы остановимся на победе хозяев с форой в полтора мяча.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Бонгонда (травма)

«Пари НН»: Шнапцев, Ивлев  (оба - дисквалификации), Эктов, Царукян (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:

Позиция«Спартак»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Помазун30. МедведевВратарь
Защитник97. Денисов16. КрашевскийЗащитник
Защитник88. Гузиев2. АлександровЗащитник
Защитник68. Литвинов24. ФариньяЗащитник
Защитник2. Рябчук23. КастильоЗащитник
Полузащитник25. Пруцев8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник 47. Зобнин22. КаккоевПолузащитник 
Полузащитник28. Зорин19. ЕрмаковПолузащитник
Полузащитник27. Дмитриев21. СефасПолузащитник
Полузащитник91. Заболотный7. КарапузовНападающий
Нападающий9. Угальде9. ВесиноНападающий
Главный тренерДеян СтанковичАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты компании FONBET оценили вероятность победы «Спартака» над нижегородским клубом в основное время коэффициентом 1.32. Поставить на ничью можно за 5.20. В случае же выигрыша «Пари НН» букмекер умножит номинал ставки на 9.50.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Пари НН»?

Букмекеры считают наиболее реальным исходом победу москвичей со счетом 2:0. На рынке точного счета этот вариант котируется за 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Пари НН»?

Бесплатно игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Пари НН»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартак». Стоимость колеблется от 250 до 25 000 рублей. 

 «Спартак» выиграет Кубок России?

Аналитики считают «Зенит» главным фаворитом нынешнего розыгрыша. Коэффициент на кубковый триумф команды Семака составляет 3.10. Итоговый успех «Спартака» в FONBET котируется за 5.50.

