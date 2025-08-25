Спартак — Пари НН, 26 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На вторник, 26 августа, запланированы три матча FONBET Кубка России по футболу в Пути РПЛ. В Тушино «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород». Разбираем встречу в столице с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|6
|3
|1
|19-8
|«Пари НН»
|1
|3
|6
|8-19
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» Махачкала
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
Турнирная таблица группы C после двух туров приобрела достаточно неожиданный вид.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|2
|1
|1
|0
|2-1
|5
|2. Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3. Пари НН
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4. Ростов
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
«Спартак» - команда настроения. В бодром расположении духа гоняет «Зенит» и всухую побеждает в Казани крепкий «Рубин». Но стоит красно-белым, образно говоря, встать не с той ноги - кому угодно могут проиграть. Проблему недонастроя на аутсайдера РПЛ должна решить широкая ротация состава. Против «Пари НН» наверняка выйдут те, кто больше времени проводят на лавке, чем на газоне, и это обстоятельство дополнительно затруднит задачу нижегородцам.
Команда Шпилевского в этом сезоне проигрывает везде, кроме Саранска. В этом городе она по разу выиграла в Кубке и чемпионате, а во всех остальных матчах уступила. «Спартак» - явный фаворит в паре и должен выигрывать убедительно. Тот случай, когда можно обратить внимание на маркет фор. Мы остановимся на победе хозяев с форой в полтора мяча.
В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Бонгонда (травма)
«Пари НН»: Шнапцев, Ивлев (оба - дисквалификации), Эктов, Царукян (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|16. Крашевский
|Защитник
|Защитник
|88. Гузиев
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Зобнин
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Зорин
|19. Ермаков
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Дмитриев
|21. Сефас
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Заболотный
|7. Карапузов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|9. Весино
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Эксперты компании FONBET оценили вероятность победы «Спартака» над нижегородским клубом в основное время коэффициентом 1.32. Поставить на ничью можно за 5.20. В случае же выигрыша «Пари НН» букмекер умножит номинал ставки на 9.50.
Букмекеры считают наиболее реальным исходом победу москвичей со счетом 2:0. На рынке точного счета этот вариант котируется за 6.50.
Бесплатно игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартак». Стоимость колеблется от 250 до 25 000 рублей.
Аналитики считают «Зенит» главным фаворитом нынешнего розыгрыша. Коэффициент на кубковый триумф команды Семака составляет 3.10. Итоговый успех «Спартака» в FONBET котируется за 5.50.