Спартак — Пари НН, 26 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Спартак» - команда настроения. В бодром расположении духа гоняет «Зенит» и всухую побеждает в Казани крепкий «Рубин». Но стоит красно-белым, образно говоря, встать не с той ноги - кому угодно могут проиграть. Проблему недонастроя на аутсайдера РПЛ должна решить широкая ротация состава. Против «Пари НН» наверняка выйдут те, кто больше времени проводят на лавке, чем на газоне, и это обстоятельство дополнительно затруднит задачу нижегородцам.

Команда Шпилевского в этом сезоне проигрывает везде, кроме Саранска. В этом городе она по разу выиграла в Кубке и чемпионате, а во всех остальных матчах уступила. «Спартак» - явный фаворит в паре и должен выигрывать убедительно. Тот случай, когда можно обратить внимание на маркет фор. Мы остановимся на победе хозяев с форой в полтора мяча.