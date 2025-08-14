Спартак - Зенит, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Главное событие недели в российском футболе угадывается безошибочно. Когда играют «Спартак» и «Зенит», все остальные команды вынуждены довольствоваться ролями второго-третьего плана. Очередной раунд отечественной «классики» намечен на субботу, 16 августа. От его исхода непосредственно зависит ближайшее карьерное будущее тренера красно-белых. Кажется, только победа над самым принципиальным соперником убережет Деяна Станковича от немедленной отставки.
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|68
|49
|56
|271-227
|«Зенит»
|56
|49
|68
|227-271
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|24.08.2024
|«Зенит»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|17.04.2024
|«Зенит»
0:0
«Спартак»
Кубок России
|03.04.2024
|«Спартак»
1:2
«Зенит»
Кубок России
После четырех туров самые популярные клубы России занимают недопустимо низкие для себя места в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
«Спартак» с «Зенитом» выдали худший старт в чемпионате России с прошлого десятилетия. Вице-чемпион страны за четыре тура набрал всего пять очков, а его соперник - четыре. Так низко в таблице ни одни, ни другие давно не падали.
Питерцы хотя бы немного приободрили своих болельщиков кубковым разгромом «Рубина» посреди недели (3:0). Москвичи и эту возможность для самоутверждения упустили и еще глубже вогнали в уныние красно-белое сообщество поражением по пенальти от махачкалинского «Динамо».
Неудивительно, что слухи об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера столичного клуба разгорелись с новой силой. Еще одно поражение с высокой степенью вероятности будет стоить сербскому специалисту работы. Игра с «Зенитом» - по сути, последняя возможность для него переломить ситуацию. Нет сомнений, что настрой на субботний матч что у Станковича, что у его футболистов будет бешеный.
Обратим внимание, что за 10 предыдущих матчей в Москве соперники ни разу не оставляли зрителей без забитых мячей, причем восьми случаях отличались обе команды. Ждем от них того же и в субботу. Очень уж и те, и другие задолжали своим болельщикам!
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бонгонда (травма)
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Зенит»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|9. Жерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|20. Педро
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Сергей Семак
|Главный тренер
«Бетсити» предлагает более чем трехкратный выигрыш при сыгравшем пари на успех хозяев поля. Коэффициент на вице-чемпиона пониже, но тоже выглядит внушительно (2.48). Ничья среди всех базовых исходов котируется выше всего (3.40).
В линии «Бетсити» на точный счет ниже всего котируется вариант 1:1. Коэффициент на него составляет 5.80.
Достаточно высокие коэффициенты на тотал больше и меньше 2.5 (соответственно, 1.84 и 2.03) говорят о том, что характер игры предугадать крайне сложно. Она может оказаться как богатой на голы, так и скудной.
Приобрести билет на игру можно онлайн на официальном сайте «Спартака».