Спартак - Зенит, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» с «Зенитом» выдали худший старт в чемпионате России с прошлого десятилетия. Вице-чемпион страны за четыре тура набрал всего пять очков, а его соперник - четыре. Так низко в таблице ни одни, ни другие давно не падали.

Питерцы хотя бы немного приободрили своих болельщиков кубковым разгромом «Рубина» посреди недели (3:0). Москвичи и эту возможность для самоутверждения упустили и еще глубже вогнали в уныние красно-белое сообщество поражением по пенальти от махачкалинского «Динамо».

Неудивительно, что слухи об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера столичного клуба разгорелись с новой силой. Еще одно поражение с высокой степенью вероятности будет стоить сербскому специалисту работы. Игра с «Зенитом» - по сути, последняя возможность для него переломить ситуацию. Нет сомнений, что настрой на субботний матч что у Станковича, что у его футболистов будет бешеный.

Обратим внимание, что за 10 предыдущих матчей в Москве соперники ни разу не оставляли зрителей без забитых мячей, причем восьми случаях отличались обе команды. Ждем от них того же и в субботу. Очень уж и те, и другие задолжали своим болельщикам!