Спартак - Зенит, 16 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний шанс Станковича?
Валентин Васильев

Главное событие недели в российском футболе угадывается безошибочно. Когда играют «Спартак» и «Зенит», все остальные команды вынуждены довольствоваться ролями второго-третьего плана. Очередной раунд отечественной «классики» намечен на субботу, 16 августа. От его исхода непосредственно зависит ближайшее карьерное будущее тренера красно-белых. Кажется, только победа над самым принципиальным соперником убережет Деяна Станковича от немедленной отставки. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

16.08.2025, Сб

19:45 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 – 3.10Х – 3.40П2 – 2.48

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»684956271-227
«Зенит»564968227-271

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» Махачкала

Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

24.08.2024«Зенит»

0:0

«Спартак»

РПЛ

17.04.2024«Зенит»

0:0

«Спартак»

 Кубок России

03.04.2024«Спартак»

1:2

«Зенит»

 Кубок России

Турнирная таблица

После четырех туров самые популярные клубы России занимают недопустимо низкие для себя места в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

«Спартак» с «Зенитом» выдали худший старт в чемпионате России с прошлого десятилетия. Вице-чемпион страны за четыре тура набрал всего пять очков, а его соперник - четыре. Так низко в таблице ни одни, ни другие давно не падали. 

Питерцы хотя бы немного приободрили своих болельщиков кубковым разгромом «Рубина» посреди недели (3:0). Москвичи и эту возможность для самоутверждения упустили и еще глубже вогнали в уныние красно-белое сообщество поражением по пенальти от махачкалинского «Динамо». 

Неудивительно, что слухи об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера столичного клуба разгорелись с новой силой. Еще одно поражение с высокой степенью вероятности будет стоить сербскому специалисту работы. Игра с «Зенитом» - по сути, последняя возможность для него переломить ситуацию. Нет сомнений, что настрой на субботний матч что у Станковича, что у его футболистов будет бешеный.

Обратим внимание, что за 10 предыдущих матчей в Москве соперники ни разу не оставляли зрителей без забитых мячей, причем восьми случаях отличались обе команды. Ждем от них того же и в субботу. Очень уж и те, и другие задолжали своим болельщикам!

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Бонгонда (травма)

«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Зенит»:

Позиция«Спартак»«Зенит»Позиция
Вратарь98. Максименко1. ЛатышонокВратарь
Защитник97. Денисов31. МантуанЗащитник
Защитник6. Бабич33. НиноЗащитник
Защитник68. Литвинов6. ДркушичЗащитник
Защитник2. Рябчук3. СантосЗащитник
Полузащитник35. Мартинс5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник5. Барко9. ЖерсонПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос20. ПедроПолузащитник
Нападающий91. Заболотный17. МостовойПолузащитник
Нападающий9. Угальде7. СоболевНападающий
Главный тренерДеян СтанковичСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетсити» предлагает более чем трехкратный выигрыш при сыгравшем пари на успех хозяев поля. Коэффициент на вице-чемпиона пониже, но тоже выглядит внушительно (2.48). Ничья среди всех базовых исходов котируется выше всего (3.40).

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Зенит»?

В линии «Бетсити» на точный счет ниже всего котируется вариант 1:1. Коэффициент на него составляет 5.80. 

Матч «Спартак» - «Зенит» будет результативным?

Достаточно высокие коэффициенты на тотал больше и меньше 2.5 (соответственно, 1.84 и 2.03) говорят о том, что характер игры предугадать крайне сложно. Она может оказаться как богатой на голы, так и скудной.

Где бесплатно смотреть матч  «Спартак» - «Зенит»?

«Матч ТВ» покажет  главный матч выходных в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Спартак» - «Зенит»?

Приобрести билет на игру можно онлайн на официальном сайте «Спартака».

