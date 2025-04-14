Что известно о будущем мэре Хельсинки Даниэле Сазонове

Что известно о будущем мэре Хельсинки Даниэле СазоновеРанее политик имел российское гражданство
Новым мэром Хельсинки станет политик с русскими корнями Даниэль Сазонов. 13 апреля Национальная коалиционная партия, членом которой он является, выиграла муниципальные выборы в столичном регионе Финляндии, получив 24% голосов. Согласно местному законодательству, градоначальником становится кандидат от победившей партии. Что известно о Сазонове – в материале «Ведомостей».
Даниэль Матти Микаэль Сазонов родился 23 марта 1993 г. в Хельсинки. Его родители переехали из Санкт-Петербурга в Финляндию в начале 1990-х как репатрианты-ингерманландцы. По данным СМИ, получил финское гражданство в 9 лет одновременно с матерью. Тогда же оба отказались от российского.
В 2012 г. окончил Финскую школу совместного обучения (SYK) в Хельсинки, в старших классах был председателем подросткового совета учебного заведения. В 2020 г. получил степень магистра права Хельсинкского университета, после чего продолжил обучение на кафедре промышленной инженерии университета Аалто.
В 2013 г. возглавлял Ассоциацию учащихся старших классов средней школы Финляндии. В ноябре 2015 г. был избран председателем молодежной организации Национальной коалиционной партии, получив 52% голосов. Вступил в должность в январе 2016 г. С тех пор активно поддерживал членство Финляндии в НАТО. В 2017 г. избран в городской совет Хельсинки.
С 2017 по 2019 г. Сазонов был специальным помощником министра образования и культуры Санни Гран-Лаасонен. В 2019-2020 гг. проходил военную службу в вооруженных силах в качестве юриста-стажера. С 2020 по 2021 г. работал стратегическим менеджером в офисе Национальной коалиционной партии.
В 2021 г. был переизбран в горсовет на второй срок, после чего занял пост заместителя мэра Хельсинки по социальным вопросам, здравоохранению и ЧС, также частично занимался вопросами бюджета города.
В сентябре 2024 г. Национальная коалиционная партия выдвинула Сазонова кандидатом в мэры Хельсинки на весенних муниципальных выборах-2025.
С 2017 по 2022 г. был обозревателем русскоязычной газеты «Спектр» (с 2021 г. сменила название на «Финская газета»). Став претендентом на пост мэра Хельсинки, Сазонов назвал публикации колонок в газете ошибкой.
Сазонов говорит на пяти языках: помимо финского и русского также владеет английским, немецким и шведским.