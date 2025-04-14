Что известно о будущем мэре Хельсинки Даниэле Сазонове

Даниэль Матти Микаэль Сазонов родился 23 марта 1993 г. в Хельсинки. Его родители переехали из Санкт-Петербурга в Финляндию в начале 1990-х как репатрианты-ингерманландцы. По данным СМИ, получил финское гражданство в 9 лет одновременно с матерью. Тогда же оба отказались от российского.