Чем известен новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Чем известен новый президент Южной Кореи Ли Чжэ МёнЕму удалось возглавить государство с третьей попытки
На внеочередных выборах президента Южной Кореи победу одержал кандидат от либеральной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. За него проголосовали 17,3 млн граждан страны, что дало ему 49,42% голосов. Его главный соперник – кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су – смог набрать 41,15% голосов: его поддержали 14,4 млн человек. Итоговая явка избирателей составила 79,4%. Помимо Ли и Кима, на президентский пост также претендовали Ли Чжун Сок из «Новой партии реформ», Квон Ен Гук из «Демократической рабочей партии» и независимый кандидат Сон Чжин Хо. Поскольку выборы были досрочными, Ли сразу вступил в должность.
Выборы президента Южной Кореи прошли после того, как 3 декабря 2024 г. бывший глава государства Юн Сок Ель объявил военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали это решение. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент. На выборах 2022 г. Юн Сок Ель одержал победу над Ли с перевесом в менее 1% голосов. «Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия и люди будут уважаться как суверенные граждане демократической республики, живущие вместе и сотрудничающие друг с другом», – сказал Ли в своей речи после победы. Ким, в свою очередь, признал поражение и поздравил своего соперника с избранием. «Ведомости» рассказывают, что известно о новом южнокорейском лидере.
Ли Чжэ Мён родился в 1964 г. в Андоне – административном центре провинции Кёнсан-Пукто на севере Южной Кореи в семье с семью детьми. После окончания начальной школы он работал днем на разных фабриках и учился по вечерам (позже в мемуарах назвал свое детство несчастным). В результате Ли успешно сдал экзамен на получение общего аттестата зрелости для средней школы и в 1982 г. поступил в Сеульский университет Чанг-Анг на юридический факультет. Окончив университет в 1986 г., он сдал экзамен и начал работать юристом по трудовым спорам (сам Ли в юности, работая на фабрике, на всю жизнь повредил запястье, попав под пресс-машину). В 1992 г. Ли женился на Ким Хе Ген, у них двое сыновей.
В 2010 г. он со второй попытки (первая была в 2006 г.) был избран мэром Соннама (город-спутник Сеула), спустя четыре года переизбран на второй срок. Во время своего пребывания на этом посту Ли активно продвигал множество социальных программ, включая введение всеобщего базового дохода для молодежи, бесплатные школьную форму и послеродовой уход.
Ли участвовал в президентских праймериз демократической партии в 2017 г., но смог занять лишь третье место. Год спустя он избрался губернатором провинции Кёнгидо (в ней географически расположен Сеул, но город является отдельной административной единицей). Ли стал первым за 16 лет представителем демпартии, возглавившим эту провинцию, что позволило говорить о нем как о будущем кандидате в президенты.
В 2021 г. подал в отставку, чтобы баллотироваться на пост президента в 2022 г. Эти выборы он проиграл бывшему президенту Юн Сук Елю с минимальным отрывом в 0,73 п. п. В том же году на парламентских выборах Ли сначала избрался депутатом от демократической партии (сама партия выборы при этом проиграла), а спустя два месяца возглавил ее, заручившись поддержкой 77,8% голосов сопартийцев.
Политические успехи Ли сопровождались многочисленными обвинениями, в том числе в распространении ложной информации во время президентской кампании-2022. Осенью 2024 г. суд приговорил Ли к одному году условно по этому делу, что могло поставить крест на его президентских амбициях (по закону признанный судом виновным кандидат не может баллотироваться в течение десяти лет). В марте 2025 г. Верховный суд Сеула отменил это решение, позволив Ли участвовать в выборах, но 1 мая суд высшей инстанции отменил уже оправдательный приговор и вернул дело на пересмотр. Ли также обвиняется в лжесвидетельстве, злоупотреблении доверием, несанкционированном переводе денег в Северную Корею и растрате государственных средств. Всего Ли столкнулся с пятью судебными процессами по 12 обвинениям – все они еще продолжаются.
По инициативе демократической партии на голосование были проведены два законопроекта, направленных на защиту Ли от уголовного преследования. Первый – поправка к закону об уголовном судопроизводстве, которая приостановит пять текущих уголовных процессов против президента. Второй – пересмотр закона о выборах государственных должностных лиц по части распространения ложной информации во время выборов. Политическая карьера Ли также была омрачена серией скандалов, включая инцидент с вождением в нетрезвом виде в 2004 г. и обвинения во внебрачной связи, появившиеся в 2018 г.
В январе 2024 г. в Пусане мужчина, выдававший себя за сторонника Ли, нанес ему удар ножом в шею, из-за чего тому пришлось перенести сложную операцию. В ходе будущей предвыборной кампании Ли отказался от рукопожатий и других физических контактов с избирателями в целях своей безопасности, а на публике стал появляться в бронежилете.
Спустя несколько часов после объявления 3 декабря 2024 г. Юном военного положения Ли во время прямой трансляции на YouTube показал, как он вместе с другими парламентариями перелезают через стены здания Национального собрания, чтобы проголосовать за отмену военного положения. Запись трансляции за все время посмотрели 2,4 млн человек.
В ходе своей предвыборной кампании Ли обещал активно развивать новые развивающиеся отрасли, в частности искусственный интеллект, а также расширять систему социальной защиты для торговцев и владельцев микробизнеса. Во внешней политике президент выступает за «прагматичную дипломатию», важность связей с США, а также снижение напряженности, восстановление отношений и примирение Южной и Северной Кореи.