Чем известен новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Ли Чжэ Мён родился в 1964 г. в Андоне – административном центре провинции Кёнсан-Пукто на севере Южной Кореи в семье с семью детьми. После окончания начальной школы он работал днем на разных фабриках и учился по вечерам (позже в мемуарах назвал свое детство несчастным). В результате Ли успешно сдал экзамен на получение общего аттестата зрелости для средней школы и в 1982 г. поступил в Сеульский университет Чанг-Анг на юридический факультет. Окончив университет в 1986 г., он сдал экзамен и начал работать юристом по трудовым спорам (сам Ли в юности, работая на фабрике, на всю жизнь повредил запястье, попав под пресс-машину). В 1992 г. Ли женился на Ким Хе Ген, у них двое сыновей.