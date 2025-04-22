Чем известна телеведущая Марианна Максимовская

Чем известна телеведущая Марианна МаксимовскаяЖурналистка назначена гендиректором «VK Видео»
Генеральным директором «VK Видео» назначена известная телеведущая Марианна Максимовская. Как отмечается в сообщении компании, опубликованном 22 апреля, она будет отвечать за формирование стратегии платформы и внедрение новых форматов контента. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе VK, это новая должность в структуре холдинга.
Максимовская Марианна Александровна родилась 7 апреля 1970 г. в Москве. В 1992 г. окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Еще студенткой в августе 1991 г. начала работать на ТСН и в службе новостей «Первого канала», в том числе с ночной бригадой тележурналиста Михаила Осокина.
С 1993 г. была корреспондентом и ведущей информационных программ на НТВ. В разное время вела программы «Сегодня», «Итоги» и «Герой дня». За годы работы стала лицом НТВ. Покинула телеканал после смены собственников в апреле 2001 г.
В 2001-2003 гг. вела программы «Сегодня на ТНТ», «Сегодня на ТВ-6» и «Новости» на ТВС, где вместе с Михаилом Осокиным стала заместителем гендиректора по информационному вещанию. В июне 2003 г. канал прекратил вещание из-за финансовых проблем.
В 2003 г. по приглашению продюсера Ирены Лесневской перешла на канал «РЕН ТВ». С 2003 по 2014 г. работала над авторской информационно-аналитической программой «Неделя с Марианной Максимовской». Параллельно занимала пост заместителя главного редактора телеканала «РЕН ТВ».
В августе 2014 г. телеканал закрыл «Неделю с Марианной Максимовской», назвав это «совместным решением» с ведущей. На тот момент доля аудитории итоговой программы превышала среднюю долю аудитории самого «РЕН ТВ». По подсчетам TNS, среди зрителей 18+ они составляли 6,8% и 4,5% соответственно.
С 2015 по 2025 г. Марианна Максимовская работала в коммуникационной группе «Михайлов и партнеры». Вначале назначена вице-президентом «Михайлов и партнеры», в 2016 г. стала вице-президентом холдинга «Новаком», который объединил все компании этой группы.
В марте 2017 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Марианна Максимовская покинет «Михайлов и партнеры» и займет пост старшего вице-президента и главы департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Позже она подтвердила, что получила предложение от Германа Грефа, но не смогла его принять из-за обязательств на текущей работе. В июне 2018 г. Марианна Максимовская возглавила «Михайлов и партнеры», став президентом группы.
За годы работы на российском телевидении Марианна Максимовская получила восемь премий ТЭФИ и является членом академии с 2007 г.
Замужем за медиаменеджером Василием Борисовым. Воспитывает двух дочерей.