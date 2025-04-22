Чем известна телеведущая Марианна Максимовская

В марте 2017 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Марианна Максимовская покинет «Михайлов и партнеры» и займет пост старшего вице-президента и главы департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Позже она подтвердила, что получила предложение от Германа Грефа, но не смогла его принять из-за обязательств на текущей работе. В июне 2018 г. Марианна Максимовская возглавила «Михайлов и партнеры», став президентом группы.