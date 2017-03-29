Рекламные щиты в Москве заменяются цифровыми экранами

В прошлом году рекламодатели почти в четыре раза увеличили расходы на размещение на цифровых щитах в Москве, на это они потратили около 2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор аналитической компании «Эспар-аналитик» Андрей Березкин. Еще в 2015 г. цифровые форматы наружной рекламы приносили операторам только 500 млн руб., говорит он. Цифровые щиты в отличие от обычных рекламных представляют собой большие электронные экраны, на которых можно показывать статичные картинки. Для рекламодателей стоимость размещения в цифровом формате практически не отличается от стандартного, объясняет топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы, зато самим операторам этот формат гораздо более выгоден: «На экранах можно показать не одну рекламу или даже три, а сразу семь-восемь, кроме того, для смены изображения на таких щитах операторам не нужна целая армия монтажников».

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