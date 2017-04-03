Убыток «Роснано» в 2016 году составил 17,4 млрд рублей

В 2016 г. выручка «Роснано» снизилась с 12,7 млрд до 9,7 млрд руб. год к году. Прибыль госкорпорация также не получила: если по итогам 2015 г. прибыль составляла 9,9 млрд руб., то в 2016 г. «Роснано» получила убыток в 17,4 млрд руб. Об этом говорится в отчетности «Роснано» по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

Финансовые результаты госкорпорация объясняет негативной конъюнктурой рынка. Во-первых, это были отрицательные курсовые разницы, чей вклад в убыток составил более 3,2 млрд руб. Такой же вклад внес снижавшийся процентный доход от размещений свободных денег (снижались как процентные ставки, так и суммы размещенных денег). Кроме того, «Роснано» сама платила проценты по кредитам.

Одновременно «Роснано» сообщала о росте доходов от инвестиционных проектов, на которых госкорпорация заработала 18 млрд руб. Годом ранее аналогичный заработок составил 6,9 млрд руб. По подсчетам «Роснано», внутренняя норма доходности в 2016 г. составила около 11%. «Роснано» также надеется на доходы от выходов из инвестиций, которые должны случиться в 2017-2019 гг. Именно в этот период госкорпорация намерена получить основные деньги от инвестиций прошлых лет.

В сообщении «Роснано» отмечается, что российские стандарты не могут адекватно отражать результат деятельности инвестиционной компании. Например, отчетность переоценивает только котируемые акции портфельных компаний, в то время как международные стандарты осуществляют переоценку всего портфеля.

Впрочем, «Роснано» уже отчитывалась об убытках и по международным стандартам. По итогам первого полугодия 2016 г. консолидированный убыток «Роснано» составил 19,2 млрд руб., следовало из отчетности компании. Это более чем в 3,5 раза выше убытка за тот же период 2015 г. – 5,2 млрд руб.

На этот результат в значительной степени повлияли макроэкономические факторы, отмечалось в сообщении «Роснано». Прежде всего – отрицательные курсовые разницы, связанные с укреплением рубля в первом полугодии 2016 г.: их вклад в общий убыток составил более 10 млрд руб. Плохо повлияло на результаты «Роснано» и снижение рыночных процентных ставок. Если ставка доходности по рублевым депозитам «Роснано» за первое полугодие 2015 г. составляла 16,93%, то аналогичная ставка за тот же период в 2016 г. оказалась на уровне 11,64%, говорится в сообщении компании.