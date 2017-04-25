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Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: PR-компании не прошли аудит

PR-компании не прошли аудит

Международный рэнкинг PR-агентств Holmes report остался без российских компаний. Из-за «постоянных сомнений в данных» российских участников попросили заверять данные у аудиторов
Российские компании не захотели подтверждать данные с помощью аудиторов из большой четверки
Российские компании не захотели подтверждать данные с помощью аудиторов из большой четверки
Pixabay

Гонорары 250 крупнейших PR-компаний в мире в 2016 г. выросли на 7% до $11 млрд, подсчитала компания Holmes report. Это самый авторитетный международный рэнкинг PR-компаний, и в этом году впервые за много лет в него не попали российские компании. Руководители агентств, опрошенные «Ведомостями», винят в этом новые правила, введенные именно для российских участников рэнкинга – с этого года их цифры должны быть заверены аудиторской компанией из большой четверки (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY и KPMG). Новые требования были введены из-за «постоянных сомнений в данных», следует из объяснения в анкете, с которой ознакомились «Ведомости». Представители Holmes report не ответили на запрос «Ведомостей».

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