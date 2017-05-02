«Вымпелком» поднял абонентскую плату и увеличил пакеты интернета

Мобильная выручка не растет, абонентов больше не становится и операторам нужно повышать выручку на абонента
Евгений Разумный / Ведомости
Рост абонентской платы в новых пакетных тарифах «Вымпелкома» для московских абонентов составил от 10 до 40% по сравнению с предыдущей линейкой тарифов, следует из материалов оператора. Количество интернет-трафика в большинстве тарифов также увеличилось. Так, второй по стоимости тариф линейки подорожал на 10% до 551 руб. в месяц, количество гигабайт в нем увеличилось c 5 до 6 Гб, а минут голосовой связи, наоборот, сократилось с 500 до 400.