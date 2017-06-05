Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Статья на 4 млн руб.
Экс-гендиректор издателя русского Forbes отсудила у бывшего работодателя 4 млн рублей
Она доказала, что ей не выплатили положенную компенсацию
- Екатерина Брызгалова
- / Ведомости
В России трудовое законодательство формировалось так, чтобы защитить права наемных сотрудников, поэтому суд чаще встает на их сторону
Максим Стулов / Ведомости
Пресненский районный суд частично удовлетворил иск бывшего вице-президента издательского дома (ИД) ACMG Натальи Гандуриной к издателю Forbes в России – компании «Ас рус медиа».
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