Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Статья на 4 млн руб.

Экс-гендиректор издателя русского Forbes отсудила у бывшего работодателя 4 млн рублей

Она доказала, что ей не выплатили положенную компенсацию