Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Спекулянтов отключат от сети
Минкультуры хочет блокировать сайты билетных спекулянтов
Министерство объявило о начале разработки соответствующих поправок в закон «О связи»
- Екатерина Брызгалова
- / Ведомости
О проблеме с перекупщиками билетов неоднократно заявляло, например, руководство Большого театра
А. Махонин / Ведомости
Минкультуры хочет ограничивать доступ к сайтам, которые занимаются перепродажей билетов на зрелищные мероприятия, следует из уведомления о начале разработки законопроекта, опубликованного на портале правовой информации. Общественное обсуждение поправок началось 22 июня и должно закончиться 6 июля.
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