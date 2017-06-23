Минкультуры хочет блокировать сайты билетных спекулянтов

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Спекулянтов отключат от сети

О проблеме с перекупщиками билетов неоднократно заявляло, например, руководство Большого театра А. Махонин / Ведомости

Минкультуры хочет ограничивать доступ к сайтам, которые занимаются перепродажей билетов на зрелищные мероприятия, следует из уведомления о начале разработки законопроекта, опубликованного на портале правовой информации. Общественное обсуждение поправок началось 22 июня и должно закончиться 6 июля.