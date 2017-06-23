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Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Спекулянтов отключат от сети

Минкультуры хочет блокировать сайты билетных спекулянтов

Министерство объявило о начале разработки соответствующих поправок в закон «О связи»

Минкультуры хочет ограничивать доступ к сайтам, которые занимаются перепродажей билетов на зрелищные мероприятия, следует из уведомления о начале разработки законопроекта, опубликованного на портале правовой информации. Общественное обсуждение поправок началось 22 июня и должно закончиться 6 июля.

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