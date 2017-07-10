«Вымпелком» в одностороннем порядке повышает абонентскую плату и трафик на старых тарифах

Повышения тарифов «Вымпелком» стал проводить после того, как в 2016 г. его выручка снизилась на 0,4% Андрей Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» уведомляет абонентов о повышении стоимости и изменении в наполнении тарифов с 12 июля. О получении соответствующих уведомлений от оператора «Ведомостям» сообщил один из абонентов пакетного тарифа «Вымпелкома», введенного в 2016 г. Также об этом пишут пользователи Twitter. «Я еще понимаю, когда тариф архивный,ему много лет. А тут тариф прошлого года», - пишет один из пользователей.

Абонентов переводят на новые пакетные тарифы, линейку которых оператор обновил в мае. Абонентская плата в новых пакетных тарифах «Вымпелкома» для московских абонентов тогда выросла на 10-40% по сравнению с предыдущей линейкой тарифов. Количество интернет-трафика в большинстве тарифов также увеличилось. Так, второй по стоимости тариф линейки подорожал на 10% до 551 руб. в месяц, количество гигабайт в нем увеличилось c 5 до 6 Гб, а минут голосовой связи, наоборот, сократилось с 500 до 400. О пропорционально таких же повышениях сообщают пользователи, получившие уведомления оператора об изменении условия обслуживания.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит, что изменения затрагивают небольшую часть клиентов архивных пакетных тарифов, но происходят в большинстве регионов России. Стоимость при этом изменится незначительно, обещает она.

Повышения тарифов «Вымпелком» стал проводить после того, как в 2016 г. его выручка снизилась на 0,4%. Потребление мобильного интернета у абонентов «Вымпелкома» продолжает расти. По итогам I квартала 2017 г. показатель MBOU (потребления мобильного трафика в расчете на абонента) вырос более чем на 34% год к году. Это общий показатель по всей базе дата-пользователей, но он затрагивает и пользователей архивных тарифов, добавляет Айбашева. Большая часть клиентов архивных тарифов регулярно испытывают нехватку интернет-трафика, в результате удовлетворенность клиентов на таких тарифах ниже, рассказывает она. В связи с этим оператор переводит абонентов на тарифы с увеличенным количеством трафика, объясняет она.

В I квартале 2017 г. доходы «Вымпелкома» от услуг мобильной связи выросли на 1% по сравнению с прошлым годом, и это первый существенный рост показателя за последние четыре квартала. Среди прочего росту способствовало увеличение доходов от мобильного интернета, которые, в свою очередь, росли за счет переход интернет-пользователей на пакетные тарифные планы, рассказывала представитель оператора.