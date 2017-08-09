В Азии выросло поколение пользователей, не пользующихся клавиатурой

Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Азия ставит на голос

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Новые пользователи для ввода команд в поисковиках или сообщений в почтовых программах пользуются средствами распознавания голоса и изображения Евгений Разумный / Ведомости

Развитие интернета вступает в очередную фазу. Новые пользователи для ввода команд в поисковиках или сообщений в почтовых программах пользуются не клавиатурой, а средствами распознавания голоса и изображения. Речь идет преимущественно о людях с невысоким уровнем образования, которые приобщаются к IT-миру благодаря дешевым смартфонам и интуитивно понятным приложениям. Поэтому IT-компании вынуждены приспосабливать продукты к их возможностям и одновременно конкурировать с местными разработчиками. Глава проекта Google по системам ввода текста Сизар Сангупта признает, что компания столкнулась с новым типом пользователей, которые во многом отличаются от представителей «первого миллиарда».