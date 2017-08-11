Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Расшифровывайте сами
Операторы хотят снять с себя ответственность за расшифровку трафика, который они будут хранить по закону Яровой
Этим должны заниматься правоохранительные органы, считают компании
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Председатель РСПП Александр Шохин поддерживает позицию операторов в части шифрования трафика
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует вопросы связи в правительстве) письмо с предложениями изменить некоторые пункты в законе Яровой. С копией документа ознакомились «Ведомости», а его подлинность подтвердили три участника рабочей группы комиссии РСПП по связи (в работе группы участвуют представители всех операторов большой четверки).
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