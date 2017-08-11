Операторы хотят снять с себя ответственность за расшифровку трафика, который они будут хранить по закону Яровой

Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Расшифровывайте сами

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Председатель РСПП Александр Шохин поддерживает позицию операторов в части шифрования трафика Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует вопросы связи в правительстве) письмо с предложениями изменить некоторые пункты в законе Яровой. С копией документа ознакомились «Ведомости», а его подлинность подтвердили три участника рабочей группы комиссии РСПП по связи (в работе группы участвуют представители всех операторов большой четверки).