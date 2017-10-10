«Яндекс» запустил голосовую помощницу Алису, с которой разговаривал Путин

Путин уже общался с Алисой в офисе Яндекса Пресс-служба президента России

Теперь функция доступна всем пользователям поискового приложения «Яндекса» на операционных системах Android и iOS и в бета-версии голосового помощника Windows, сообщила компания. В скором времени функция голосового помощника появится и в других продуктах «Яндекса», в том числе в «Яндекс.Браузере».

Алиса умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос, говорит представитель компании. Благодаря нейронным сетям Алиса может понимать и обрабатывать неполные фразы, умеет импровизировать, учитывая контекст сказанного. Алиса не просто помощник, а персонаж с характером и чувством юмора, говорится в сообщении «Яндекса».

Озвучивает помощницу Алису актриса Татьяна Шитова, она занимается дублированием Скарлетт Йоханссон в российском прокате. «Для создания голоса Алисы технологию синтеза речи обучали на записях Шитовой. Благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь Алисы получилась живой и естественной», – говорится в сообщении компании.

Сейчас Алиса умеет работать с несколькими сервисами «Яндекса, в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой.

«Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом, – приводит компания слова руководителя направления речевых технологий «Яндекса» Дениса Филиппова. – Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесенные запросы».

О том, что «Яндекс» занимается разработкой собственного голосового помощника, стало известно весной. Издание обнаружило vc.ru в бета-версии поискового приложения «Яндекса». Также компания занимается разработкой собственного аудиоустройства, у компании уже есть прототип, рассказывали «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании и два сотрудника крупных звукозаписывающих лейблов. Пока ни одна из существующих умных колонок не способна распознавать русскую речь.

В конце сентября представители компании «Яндекс» продемонстрировали работу голосовой помощницы президенту Владимиру Путину во время его визита в компанию.

«Алиса» ответила на вопросы о погоде в Москве и Санкт-Петербурге и указала месторасположение задающего вопрос. Система использует все доступные системы для определения местоположения, в том числе GPS и «Глонасс», рассказали представители компании президенту.

Путин пообщался с Алисой. «Тебя тут не обижают?» – спросил он (здесь и далее цитаты по ТАСС). «О'кей, учту», – ответила Алиса. «Как ты себя тут чувствуешь?» – спросил Путин. Алиса ответила, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе».

Разработчики рассказали журналистам после презентации системы президенту, что сначала загрузили систему русской литературой, после чего она стала депрессивной, а затем подключили систему к Twitter, и она заговорила как подросток, пишет ТАСС.