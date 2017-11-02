За 14 академических часов они разберут базовые кейсы применения блокчейна и познакомятся с инструментарием криптоэкономики

Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Чиновников научат блокчейну

В начале года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил создать рабочую группу для использования технологии блокчейн в госуправлении Андрей Гордеев / Ведомости

Чиновники правительства пройдут курс обучения основам блокчейна под названием «Введение в технологии распределенных реестров (блокчейн)» – его намерен провести Внешэкономбанк (ВЭБ), рассказал представитель банка. Учебно-тематический план (с ним ознакомились «Ведомости») предполагает 14 академических часов теории и четыре академических часа практики: разбор базовых кейсов применения блокчейна и знакомство с инструментарием криптоэкономики. Завершится курс тестированием чиновников.

Что это такое Технология блочных цепей (блокчейн) позволяет пользователю быть уверенным в неизменности переданных данных. В каждый блок данных встраивается вычисленная контрольная сумма предыдущего блока, блоки выстраиваются в цепь, и невозможно ни изменить блок в ее середине, ни извлечь его.

ВЭБ занимается блокчейном системно и открыл блокчейн-коммуну: международная команда экспертов размышляет над применением технологии в корпоративном и государственном управлении.

Ведомства пока к занятиям не готовы. Представитель правительства знает только об одном выступлении – докладе по теме блокчейна для сотрудников аппарата правительства и министерств. Обсуждения были, говорит собеседник одного из министерств, чиновники предложили ВЭБу изучать возможности и перспективы внедрения технологий распределенных реестров совместно.

В Минфин приглашение пройти такое обучение не поступало, говорит представитель министерства. В Минэкономразвития отказались от комментариев, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей».

В начале года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил создать рабочую группу для использования технологии блокчейн в госуправлении. В октябре первый зампред правительства Игорь Шувалов заявил, что блокчейн может вывести экономику России на новый уровень. 17 октября Минэкономразвития в проекте постановления правительства предложило блокчейн для мониторинга достоверности сведений из Единого госреестра недвижимости. Блокчейн можно внедрить практически в любом сегменте госуслуг, где нужно документарное оформление или подтверждение действий, говорила директор департамента ВЭБа Анастасия Тюрина.

Интерес к технологии проявила и законодательная власть: в конце сентября аппарат Госдумы объявил конкурс на проведение исследования законодательного регулирования современных финансовых технологий, а именно выпускаемых на основе блокчейна криптовалют.