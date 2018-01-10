Телеканалы, рестораны и театры перечислили авторам музыки больше 5 млрд рублей
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Сборы Российского авторского общества (РАО) в 2017 г. по предварительным данным выросли на 15% до 5,05 млрд руб., следует из сообщения организации.
РАО – некоммерческая организация, по аккредитации от государства она собирает деньги в пользу авторов и исполнителей музыки в России с радиостанций, телеканалов и других организаций, где звучит музыка. На основании их отчетов об исполнении композиций деньги распределяются между композиторами и авторами текстов песен. Сумма вознаграждения зависит от того, как часто музыка звучит в эфире, используется в кино и так далее.
Работа РАО последние годы вызывала массу претензий – как со стороны компаний, которые делают отчисления, так и со стороны самих авторов музыки. Все они жаловались на непрозрачность системы сборов и распределения денег в РАО. Отдельные композиторы указывали: их композиции часто звучат в эфире радиостанций и исполняются на концертах, но они получают от РАО всего несколько тысяч рублей в год.
Некоторые известные исполнители в 2016 г. демонстративно вышли из РАО, выразив ему недоверие. В августе 2016 г. отношения с организацией разорвал Российский союз правообладателей (РСП), управляемый Никитой Михалковым.
Летом 2016 г. по обвинению в мошенничестве был арестован гендиректор РАО Сергей Федотов. В июле прошлого года он был осужден на полтора года колонии особого режима.
Теперь пост гендиректора РАО занимает Максим Дмитриев, основатель Первого музыкального издательства.
РАО объясняет увеличение платежей в 2017 г., в частности, изменением системы их сбора – вместо инспекторов, которые работали за фиксированную зарплату, теперь договоры с ресторанами, радиостанциями, гостиницами и другими организациями, которые публично используют музыку, в регионах заключают агенты. Они получают процент от собранного вознаграждения.
Агенты РАО теперь также собирают деньги в пользу РСП: сборы этой организации выросли на 2,5% до 1,16 млрд руб.
РАО также указывает, что перешло на электронный документооборот и у каждого автора теперь есть личный кабинет на сайте организации, где он может проверить начисление платежей.
Полный отчет РАО пока не опубликован, поэтому неизвестно сколько в 2017 г. организация перечислила авторам и сколько денег потратила на собственное содержание.