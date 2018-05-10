Злоумышленники могут скрытно управлять голосовыми помощниками от Amazon, Apple и Google

В университетских лабораториях у ученых получилось скрытно активировать системы искусственного интеллекта на смартфонах и в умных колонках, чтобы заставлять их набирать определенные номера телефонов или открывать сайты Suzanne Plunkett / Reuters

За последние два года китайские и американские исследователи продемонстрировали, что могут отправлять скрытые, неразличимые для человеческого уха команды голосовым помощникам – Siri в Apple, Alexa в Amazon и ассистенту Google, сообщает The New York Times.

В университетских лабораториях у ученых получилось скрытно активировать системы искусственного интеллекта на смартфонах и в умных колонках, чтобы заставлять их набирать определенные номера телефонов или открывать сайты. Злоумышленники могут использовать эту лазейку, чтобы разблокировать запертые двери, делать денежные переводы, заказывать товары, предупреждает The New York Times.

Первой умную колонку под названием Echo выпустил Amazon в 2014 г., она пользуется системой распознавания голоса Alexa и может управлять другими устройствами: включать видео, находить и воспроизводить музыкальные треки – и не только в Amazon Music. У голосового помощника Alexa также есть способности к интернет-шоппингу: она способна добавлять товары в корзину интернет-магазина и совершать покупки.

В 2016 г. появилась Google Home – колонка тоже распознает голос и способна управлять другими устройствами, в том числе медиаплейерами. У Apple умная колонка с аналогичными функциями называется Home Pod, над созданием таких устройств работали китайские Baidu, Tencent и Alibaba.

Такие неслышимые команды можно встроить в записи мелодий или разговорной речи, пришли к выводу ученые из американского университета Беркли, пишет The New York Times. Там, где человек слышит музыку, Amazon Echo может услышать инструкцию добавить что-то в корзину интернет-магазина.

Amazon заявил The New York Times, что не раскроет конкретные меры безопасности, но компания заботится о том, чтобы защитить свои умные колонки. Google тоже подтвердил свой фокус на безопасность и обозначил, что приспособил своего ассистента подавлять такие скрытые распоряжения. Специалисты обеих компаний используют технологии распознавания голоса, чтобы запретить устройствам исполнять команды, если они не распознают в них голос владельца.

Умные динамики Apple предполагают защиту от таких команд, как разблокировка дверей, сказал представитель компании The New York Times, а iPhone и iPad нужно сначала разблокировать, чтобы общаться с Siri.

По прогнозам аналитиков, технологии распознавания голоса станут новой крупной вехой в том, как люди взаимодействуют с техникой, находясь дома, совершая покупки или выполняя рабочие задачи. «Развитие голосовых команд как пользовательского интерфейса только начинается», - указывал в 2017 г. аналитик исследовательской фирмы International Data Corp. Дэвид Шубмель.