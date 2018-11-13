«Яндекс» покажет свой смартфон в понедельник

Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Первый звонок «Яндекса»

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Интернет-гигант может представить «Яндекс.Телефон» в понедельник Максим Стулов / Ведомости

Интернет-гигант может представить «Яндекс.Телефон» в понедельник, 19 ноября, рассказали «Ведомостям» знакомый менеджеров «Яндекса» и люди, близкие к трем розничным сетям. На пресс-конференции, назначенной на эту дату, «Яндекс» покажет новые продукты, говорится в приглашении.

«Яндекс» договорился о продажах смартфона с «М.видео», утверждают знакомые менеджеров двух розничных сетей. Это подтверждает сотрудник еще одного ритейлера. Продавать «Яндекс.Телефон» планирует и «Вымпелком», знает знакомый менеджера одной из розничных сетей. Это подтвердил знакомый менеджеров «Вымпелкома».

Сроки начала продаж, характеристики аппарата и его стоимость источники «Ведомостей» не называют. По словам одного из них, в ходе переговоров «Яндекса» с крупной розничной сетью в начале ноября обсуждалась розничная цена 19 990 руб. Примерно такая же сумма обсуждалась с другой розничной сетью, утверждает человек, знакомый с ее менеджерами.