Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Первый звонок «Яндекса»

«Яндекс» покажет свой смартфон в понедельник

Продавать «Яндекс.Телефон» готовы «М.видео» и «Вымпелком»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Интернет-гигант может представить «Яндекс.Телефон» в понедельник, 19 ноября, рассказали «Ведомостям» знакомый менеджеров «Яндекса» и люди, близкие к трем розничным сетям. На пресс-конференции, назначенной на эту дату, «Яндекс» покажет новые продукты, говорится в приглашении.

«Яндекс» договорился о продажах смартфона с «М.видео», утверждают знакомые менеджеров двух розничных сетей. Это подтверждает сотрудник еще одного ритейлера. Продавать «Яндекс.Телефон» планирует и «Вымпелком», знает знакомый менеджера одной из розничных сетей. Это подтвердил знакомый менеджеров «Вымпелкома».

Сроки начала продаж, характеристики аппарата и его стоимость источники «Ведомостей» не называют. По словам одного из них, в ходе переговоров «Яндекса» с крупной розничной сетью в начале ноября обсуждалась розничная цена 19 990 руб. Примерно такая же сумма обсуждалась с другой розничной сетью, утверждает человек, знакомый с ее менеджерами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике