В сети МГТС произошел сбой

Проблема может быть связана со сбоем в ядре сети компании Евгений Разумный / Ведомости

В сети МГТС между 19.00 и 20.00 мск произошел сбой, сообщает сайт downdetector.com. Интернета нет на юго-западе Москвы, в частности в районе Очаково-Матвеевское, сообщают пользователи на форуме этого сайта. По их словам, доступ в сеть также отсутствует в Перово, на Автозаводской и в Подмосковье (в частности в Балашихе). МГТС знает о проблемах, следует из записи в группе МГТС во «В контакте». Ситуация временная и МГТС делает все возможное, чтобы исправить ее, говорится в ней.

Представитель МГТС Татьяна Мартьянова говорит, что о масштабных проблемах ей неизвестно. Но у некоторых абонентов возможно ограничение доступа к интернету, утверждает она.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, проблема может быть связана со сбоем в ядре сети компании. Если бы речь шла о механическом повреждении кабеля, даже магистрального, пользователи не жаловались бы на отсутствие связи в отдаленных друг от друга районах Москвы и Подмосковья, считает он.

По данным Telecom Daily, МГТС – крупнейший в Москве провайдер проводного интернета. По ее данным, проблемы затронули около 1,5 млн абонентов провайдера. Это масштабный сбой, который затронул север Москвы, центр и южные районы столицы он не задел, утверждает Кусков.