Министр связи опроверг переговоры правительства со спутниковым оператором OneWeb

Евгений Разумный / Ведомости

«В правительстве ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни тем более председателя правительства не обсуждался вопрос подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот», – передал «Ведомостям» слова министра связи Константина Носкова пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов. По словам Носкова, сейчас этот вопрос тоже не обсуждается.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что спутниковый проект OneWeb на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым предложил российскому правительству опционное соглашение на покупку доли в 12,5% в проекте, если компании выделят частоты в России.

Правительство все еще обсуждает предложение OneWeb и вопрос выделения частот, говорят источники Reuters. Если Россия получит миноритарную долю в OneWeb, она будет представлена в совете директоров проекта и получит доступ к его технической документации, указывает агентство. Но, по словам федерального чиновника, российское правительство это не устраивает: Россия хочет получить доступ к документации до подписания сделки, передает Reuters.

OneWeb – это созданный в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером проект, который намеревается к 2027 г. обеспечить покрытие всей земли спутниковым интернетом. Среди инвесторов компании холдинг Virgin Ричарда Брэнсона, Qualcomm, AirBus, японская инвесткомпания SoftBank, Coca-Cola.

Для работы в России OneWeb создала совместное предприятие с «Роскосмосом». Это компания «Уанвеб», 60% уставного капитала которой принадлежит глобальной OneWeb, а 40% – системе спутниковой связи «Гонец», контролируемой «Роскосмосом».

«Уанвеб» подала несколько заявок в Государственную комиссию по радиочастотам на получение частот в России, но все эти заявки не были удовлетворены, напоминало Reuters. В октябре представитель ФСБ Владимир Садовников заявил, что OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях, писало Reuters. Россия – важный для OneWeb рынок, поскольку в стране много удаленных территорий, где недоступен высокоскоростной интернет, писало агентство. Кроме того, «Роскосмос» должен выводить спутники OneWeb на околоземную орбиту.

«Роскосмос» не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель OneWeb не ответил Reuters по существу на вопрос о сделке, сказав, что «компания ведет постоянные переговоры практически со всеми странами мира».