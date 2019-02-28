Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Samsung хорошо начал

Новый флагманский смартфон Samsung в России оказался популярнее предыдущего

Предзаказ на Samsung Galaxy S10 в разы выше, чем в прошлом году

20 февраля в России стартовал предзаказ новых моделей смартфона Samsung семейства Galaxy S10: S10, S10+ и S10е. Их продажи начнутся в России 8 марта. Нынешний предзаказ оказался намного успешнее предыдущих кампаний. За неделю было заказано в 2,5 раза больше флагманских смартфонов, чем за тот же период в прошлом году, когда на рынок вышел Samsung Galaxy S9, отмечено в материалах вендора. Предзаказ на Galaxy S8, появившийся в 2017 г., превышен в 3,5 раза. Абсолютные цифры Samsung не раскрывает.

По словам знакомого менеджеров Samsung, за неделю могло быть заказано 25 000–30 000 аппаратов. Для сравнения: за первый полный месяц продаж – апрель прошлого года – россияне приобрели около 25 000 аппаратов семейства Samsung Galaxy S9.

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