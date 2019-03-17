Социальная сеть от «Яндекса» может стать способом борьбы с Google

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Для «Яндекса» это уже не первая попытка создать социальный сервис Евгений Разумный / Ведомости

15 марта стало известно, что «Яндекс» начал тестировать новый мобильный социальный сервис «Аура». Установить его на стационарный компьютер невозможно. А на мобильных устройствах «Аура» работает не как отдельное приложение, а как раздел внутри основного приложения поисковика. Несколько дней пользователи могли подключиться к новому сервису только по приглашениям от людей, которые зарегистрированы в «Ауре», но поздно вечером 17 марта соцсеть закрыла возможность раздавать такие приглашения. Когда сервис станет публичным, представитель «Яндекса» не уточняет.

Он указывает, что «Аура» на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» поможет пользователю найти людей с похожими увлечениями и окружением. «Пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию», – рассказал представитель «Яндекса». Детально объяснять, чем «Аура» отличается от других социальных сервисов и сетей, он не стал.