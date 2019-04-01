Сбербанк купил онлайн-рекрутера Rabota.ru

Это третий по величине сервис по поиску работу в интернете в России

Rabota.ru

Сбербанк выкупит 100% третьего по величине в России онлайн-рекрутера – компанию Rabota.ru, сообщил банк. Представитель Rabota.ru подтвердил это. Сделка должна быть закрыта в мае. Ее сумму компании не раскрывают. Сотрудник одного из рекрутерских агентств оценивает Rabota.ru в 500 млн – 1 млрд руб.

Сайт Rabota.ru был основан в 2002 г., входит в компанию «РДВ-медиа», основными активами которой являются классифайды по поиску работы. Сервис зарабатывает на предоставлении возможностей работодателям размещать свои вакансии и поиске резюме кандидатов в базе данных. Сейчас, по данным J’son & Partners, это третий по величине сервис в России среди онлайн-рекрутеров, после HeadHunter и Superjob. Сейчас на сайте Rabota.ru около 200 000 вакансий и более 10 млн резюме, ежемесячная аудитория сервиса – 4 млн человек. Финансовые показатели компания не раскрывает.

Для Сбербанка это непрофильная инвестиция, но банк рассчитывает создать «масштабного игрока» на рынке, модернизировав сервис, говорится в сообщении банка. Курировать развитие будет главный исполнительный директор сервисов классифайдов Олег Голубцов. «Мы планируем проведение значительной модернизации продуктовой и технологической платформы Rabota.ru», – сказал он «Ведомостям».

Сбербанк сейчас активно инвестирует в непрофильные сервисы, не связанные с финансами, например в сфере телемедицины, электронной коммерции и т. д., говорит представитель Сбербанка. Среди них «Яндекс.маркет», DocDoc, «Сбербанк телеком» и другие. Благодаря синергии сервисы могут эффективнее разрабатывать и предлагать новые продукты для клиентов. «Наша цель – покрыть все основные (самые частотные) потребности – и физических лиц, и корпоративных клиентов», – говорит он. В декабре 2018 г. президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк как экосистема даже может отказаться от использования слова «банк» в названии и объединить свои продукты под брендом «Сбер».

Сбербанк выбрал удачное время для инвестиций в классифайды: рынок онлайн-рекрутмента в России переживает период бурного роста, поэтому появление на нем такого крупного инвестора, как Сбербанк, не вызывает удивления, сказал «Ведомостям» представитель HeadHunter. Но неочевидны возможности синергии финансового рынка и онлайн-рекрутмента.

По подсчетам J’Son & Partners, российский рынок онлайн-рекрутинга вырос на 28% до 10,3 млрд руб. в 2018 г. К 2022 г. рынок вырастет вдвое, прогнозируют аналитики. Больше половины рынка приходится на HeadHunter – в прошлом году выручка компании увеличилась на 29% до 6,1 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 1 млрд руб. Другие российские сервисы по поиску работы не раскрывают свои доходы.