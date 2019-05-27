«Вымпелком» запускает фиксированного виртуального оператора на сетях «Транстелекома»

Максим Стулов / Ведомости

«Вымпелком» заключил соглашение с «Транстелекомом» (ТТК, подконтролен РЖД), чтобы расширить проект виртуального оператора фиксированной связи (FVNO, Fixed Virtual Network Operator), рассказали «Ведомостям» представители операторов. С мая FVNO «Вымпелкома» заработал в некоторых районах Красноярска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и двух городов Нижегородской области. Биллинг и поддержку абонентов обеспечит «Вымпелком», а подключение абонентов и эксплуатацию сети – «Транстелеком», подтвердила представитель «Вымпелкома» Лилия Галяутдинова. В сравнении со строительством собственной сети, развертывание FVNO экономит оператору более 70% затрат, отмечает представитель «Вымпелкома».

За подключение каждого нового абонента «Вымпелком» будет платить «Транстелекому» фиксированную сумму, а после – ежемесячно другую фиксированную сумму за пользование абонента сетью, перечисляет представитель «Вымпелкома». Суммы партнеры не раскрывают.

Операторы учли и возможное переманивание абонентов. Если абонент пропадет из базы одного партнера и в то же время появится в базе второго, то последует штраф для «переманившего» оператора, пересказывают их представители условия договора. Суммы штрафов партнеры не раскрывают, но называют их «заградительными». В случае прямого обращения клиента с намерением перейти от одного оператора к другому (между «Вымпелкомом» и ТТК) получивший абонента оператор по условиям договора все равно получает штраф. Однако партнеры рассчитывают так выстроить каналы продаж, чтобы минимизировать этот переток. Например, менеджеры будут знать по своим KPI, что переток между двумя операторами не поощряется, и будут работать на привлечение абонентов от других операторов.

Первый FVNO-проект «Вымпелком» запустил в Липецке в 2017 г. Сейчас для проекта партнеры выбрали районы, где ни «Вымпелком», ни ТТК не занимают доминирующего положения по абонентам, объяснили представители компаний. В подписанных документах KPI по вновь полученным абонентам стороны не раскрывают, отмечают лишь, что каждый из партнеров рассчитывает привлечь тысячи новых клиентов: ТТК планирует увеличить продажи ШПД-услуг и интерактивного телевидения, а «Вымпелком» – привлечь абонентов мобильной и фиксированной связи. «Вымпелком» будет распространять семейные тарифы из новой линейки, уточнила Галяутдинова.

Компания Netbynet («дочка» «Мегафона») работает по партнерской программе FVNO с операторами фиксированной связи в нескольких городах своего покрытия, рассказал представитель «Мегафона», не уточнив партнеров и деталей сотрудничества. Оператор планирует развивать FVNO и в других регионах, поскольку это позволяет не только обеспечивать технический охват в городах присутствия, но и выходить на новые территории обоим партнерам на взаимовыгодных условиях, заявил представитель «Мегафона».

В условиях обостренной конкуренции владельцам отдельных региональных сетей весьма дорого обходится привлечение абонентов, поэтому многие из них наверняка согласятся на фиксированную плату от крупного федерального оператора при модели FVNO, считает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. По его мнению, в будущем FVNO может распространиться шире: когда федеральные операторы в пакете с доступом к интернету будут предлагать и уникальный контент, у них возрастет потребность в домохозяйствах за пределами их собственных ШПД-сетей, и тогда партнерства с локальными сетями неизбежны.

Схема, когда мобильный оператор арендует часть сетей с доступом в многоквартирные дома, технически проста, но используется редко: сеть ШПД-оператора должна соответствовать стандартам качества и надежности, а проект должен быть экономически целесообразен, указывает представитель МТС. Он не уточнил, использует ли оператор модель FVNO.