Юмашев может войти в совет директоров МТС

Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Совет директоров МТС выдвинул трех новых кандидатов в состав совета директоров оператора, говорится в сообщении компании. Одним из кандидатов стал бывший глава администрации президента Валентин Юмашев.

Также кандидатами в новый состав совета директоров стали неисполнительный директор Polyus Gold Антониос Антониу и зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков. В составе совета директоров они могут заменить независимых директоров Рона Зоммера, Стэнли Миллера и Вольфганга Шюсселя.

Остальные шесть членов совета директоров могут сохранить свои посты: это вице-президент «Системы» по стратегии Артем Засурский, управляющие партнеры «Системы» Алексей Катков и Всеволод Розанов, а также президент МТС Алексей Корня и два независимых директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Юмашев руководил администрацией президента Бориса Ельцина в 1997–1998 гг. Сейчас Юмашев является советником президента на общественных началах.

Юмашев женат вторым браком на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2001 г. дочь Юмашева от первого брака Полина вышла замуж за миллиардера Олега Дерипаску. Юмашев являлся гарантом мирового соглашения 2012 г. между крупнейшими владельцами «Норникеля» – Олегом Дерипаской и президентом компании Владимиром Потаниным.

Покидающий совет директоров компании Рон Зоммер войдет в состав создаваемого консультативного совета МТС при президенте компании, который создается для предоставления руководству МТС рекомендаций от мировых экспертов в сфере информационных технологий, включая цифровую трансформацию, роботизацию, финтех, искусственный интеллект и другие области, а также для быстрого внедрения в МТС последних технологических достижений, уточнил представитель оператора.

Юмашев, несомненно, является одним из очень сильных лоббистов, говорит политолог Евгений Минченко. И, безусловно, его вхождение в совет директоров МТС – плюс для Евтушенкова, считает он.

Валентин Юмашев не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей».