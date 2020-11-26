У МТС растет выручка, у конкурентов падает

При этом в опубликованном 26 ноября квартальном отчете оператор не раскрыл количество абонентов. Это может быть связано с тем, что «Мегафон» пытается скрыть большой отток подписчиков, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Снижение выручки косвенно это подтверждает, полагает он. Ранее «Мегафон» активно продвигал тарифы для мигрантов, но из-за пандемии многие из них вынуждены были уехать из России. Также абонентская база могла снизиться и из-за закрытия части салонов оператора, в которых осуществляются новые подключения, во время реализации противоэпидемических мер, добавляет эксперт.