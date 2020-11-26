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У МТС растет выручка, у конкурентов падает

Эксперты объясняют это успехом экосистемы оператора
Екатерина Кинякина
Рост выручки в июле – сентябре операторам традиционно обеспечивал роуминг, но в 2020 г. все операторы остались без этого источника дохода /Евгений Разумный / Ведомости

Выручка «Мегафона» в III квартале 2020 г. составила 86,6 млрд руб. (-3,9% к аналогичному периоду 2019 г.), следует из отчета оператора. Но зато на 18% (до 56,3 млрд руб.) выросла операционная прибыль. Это обусловлено, в частности, сокращением затрат, отмечено в сообщении оператора.

При этом в опубликованном 26 ноября квартальном отчете оператор не раскрыл количество абонентов. Это может быть связано с тем, что «Мегафон» пытается скрыть большой отток подписчиков, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Снижение выручки косвенно это подтверждает, полагает он. Ранее «Мегафон» активно продвигал тарифы для мигрантов, но из-за пандемии многие из них вынуждены были уехать из России. Также абонентская база могла снизиться и из-за закрытия части салонов оператора, в которых осуществляются новые подключения, во время реализации противоэпидемических мер, добавляет эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных