У МТС растет выручка, у конкурентов падает

У МТС растет выручка, у конкурентов падаетЭксперты объясняют это успехом экосистемы оператора
Выручка «Мегафона» в III квартале 2020 г. составила 86,6 млрд руб. (-3,9% к аналогичному периоду 2019 г.), следует из отчета оператора. Но зато на 18% (до 56,3 млрд руб.) выросла операционная прибыль. Это обусловлено, в частности, сокращением затрат, отмечено в сообщении оператора.
При этом в опубликованном 26 ноября квартальном отчете оператор не раскрыл количество абонентов. Это может быть связано с тем, что «Мегафон» пытается скрыть большой отток подписчиков, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Снижение выручки косвенно это подтверждает, полагает он. Ранее «Мегафон» активно продвигал тарифы для мигрантов, но из-за пандемии многие из них вынуждены были уехать из России. Также абонентская база могла снизиться и из-за закрытия части салонов оператора, в которых осуществляются новые подключения, во время реализации противоэпидемических мер, добавляет эксперт.