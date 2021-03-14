IT могут оставить без надзора

IT могут оставить без надзораВ правительстве обсуждают отмену плановых проверок для бизнеса сферы информтехнологий
Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций. Эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении IT-организаций», – говорится в документе о поддержке отрасли из Минцифры, с копией которого ознакомились «Ведомости».
«Да, такая инициатива прозвучала от отрасли, и было предложено включить ее во второй пакет. Данная мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок», – подтвердили в пресс-службе Чернышенко.
В случае одобрения идеи правительством федеральный закон, закрепляющий новую льготу, может быть разработан к осени текущего года, рассказал собеседник «Ведомостей», знакомый с данной повесткой. Ответственными ведомствами в таком случае будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. О том, на какой срок может быть введен мораторий на проверки, до принятия финального решения говорить рано, уточнили в Минцифры. В Минфине, Минэкономразвития и ФНС не ответили на запрос «Ведомостей».
«При подготовке второго пакета мер поддержки IT отраслевые ассоциации выражали обеспокоенность, что контрольно-надзорные органы будут проявлять «излишнее внимание» к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами первого пакета», – пояснил «Ведомостям» замглавы Минцифры Максим Паршин. В первый, уже действующий пакет мер поддержки отрасли вошли в основном налоговые льготы, среди них снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль – с 20 до 3% и обнуление ставки НДС.
Также в пакете мер – поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок.
Раз в год компании сталкиваются хотя бы с одной плановой проверкой, рассказывает директор по административно-кадровым вопросам и социальной политике компании «Крок» Любовь Трунина. Плановые проверки могут привести к ощутимой административной нагрузке на фирму, нежелательным расходам, обнаружению случаев халатности сотрудников.
Количество требований на фоне пандемии выросло, увеличилось и число нарушений. Участники рынка отмечают, что, в частности, привлекать их к ответственности по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) стали гораздо чаще. «Так как меры поддержки отрасли были новыми, появился риск недопонимания в ходе проверок, – рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.
Чтобы этого не происходило, были разработаны инструкции по работе с налоговыми льготами, а также предложено отменить контрольно-надзорные проверки IT-организаций, чтобы избежать увеличения административной нагрузки на компании». Это решение должно также повысить привлекательность российской юрисдикции для IT-компаний, добавляет Комлев.
Для любой компании контрольно-надзорные проверки всех типов несут в себе дополнительные расходы на подготовку документации и ответов на запросы надзорных органов, соглашается генеральный директор разработчика «Р7-офис» Наталия Агафонова. «А в условиях, когда нормы регулирования не всегда успевают за быстрым темпом развития технологий, для IT-компаний существенен риск возникновения штрафных санкций ввиду непонятности или неоднозначности той или иной экономической ситуации для проверяющих. Возможность отмены таких мероприятий – действенная мера поддержки IT-отрасли», – считает она.
Данная мера выглядит достаточно радикально и в такой форме, пожалуй, сложно реализуема, считает исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Вместе с тем сегодня, в условиях вступившего в силу «налогового маневра», количество надзорных проверок IT-компаний может быть сведено к минимуму. Это позволит сохранить благоприятный инвестиционный климат в отрасли», – добавляет он. Цифровая трансформация должна охватывать и надзорную функцию, подчеркивает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Нужно отменять проверки и вводить интеллектуальный мониторинг».