IT могут оставить без надзора

В случае одобрения идеи правительством федеральный закон, закрепляющий новую льготу, может быть разработан к осени текущего года, рассказал собеседник «Ведомостей», знакомый с данной повесткой. Ответственными ведомствами в таком случае будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. О том, на какой срок может быть введен мораторий на проверки, до принятия финального решения говорить рано, уточнили в Минцифры. В Минфине, Минэкономразвития и ФНС не ответили на запрос «Ведомостей».