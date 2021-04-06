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Экс-глава департамента IT Москвы Артем Ермолаев основал венчурную компанию

Но для инвестиций в стартапы нужен опыт предпринимателя, говорят эксперты
Екатерина Кинякина
Артем Ермолаев говорит, что будет консультировать игроков венчурного рынка и инвестировать в перспективные российские стартапы /Евгений Разумный / Ведомости

По данным «СПАРК-Интерфакса», юрлицо «Отра диджитал» было зарегистрировано 29 декабря 2020 г., а деятельность компании связана с разработкой компьютерного программного обеспечения (ПО) и консультативной работой в области компьютерных технологий. В разговоре с «Ведомостями» Ермолаев уточнил, что непосредственно разработкой ПО компания заниматься не будет, а будет консультировать игроков венчурного рынка и инвестировать в перспективные российские стартапы. Также «Отра диджитал» станет частью венчурного клуба Digital Disrupt, добавил Ермолаев. Деталей проекта он раскрывать не стал.

Ермолаев в 2008–2010 гг. возглавлял в Минкомсвязи департамент госполитики в области информатизации и информационных технологий. В 2010 г. Ермолаев возглавил департамент информационных технологий Москвы, откуда ушел в 2018 г. после смены правительства столицы. В 2019 г. он вместе со своим бывшим заместителем Андреем Белозеровым создал автономную некоммерческую организацию «Умные города», которая должна объединять производителей и потребителей решений для умного города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных