Экс-глава департамента IT Москвы Артем Ермолаев основал венчурную компанию

По данным «СПАРК-Интерфакса», юрлицо «Отра диджитал» было зарегистрировано 29 декабря 2020 г., а деятельность компании связана с разработкой компьютерного программного обеспечения (ПО) и консультативной работой в области компьютерных технологий. В разговоре с «Ведомостями» Ермолаев уточнил, что непосредственно разработкой ПО компания заниматься не будет, а будет консультировать игроков венчурного рынка и инвестировать в перспективные российские стартапы. Также «Отра диджитал» станет частью венчурного клуба Digital Disrupt, добавил Ермолаев. Деталей проекта он раскрывать не стал.