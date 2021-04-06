Экс-глава департамента IT Москвы Артем Ермолаев основал венчурную компанию

Экс-глава департамента IT Москвы Артем Ермолаев основал венчурную компаниюНо для инвестиций в стартапы нужен опыт предпринимателя, говорят эксперты
По данным «СПАРК-Интерфакса», юрлицо «Отра диджитал» было зарегистрировано 29 декабря 2020 г., а деятельность компании связана с разработкой компьютерного программного обеспечения (ПО) и консультативной работой в области компьютерных технологий. В разговоре с «Ведомостями» Ермолаев уточнил, что непосредственно разработкой ПО компания заниматься не будет, а будет консультировать игроков венчурного рынка и инвестировать в перспективные российские стартапы. Также «Отра диджитал» станет частью венчурного клуба Digital Disrupt, добавил Ермолаев. Деталей проекта он раскрывать не стал.
Ермолаев в 2008–2010 гг. возглавлял в Минкомсвязи департамент госполитики в области информатизации и информационных технологий. В 2010 г. Ермолаев возглавил департамент информационных технологий Москвы, откуда ушел в 2018 г. после смены правительства столицы. В 2019 г. он вместе со своим бывшим заместителем Андреем Белозеровым создал автономную некоммерческую организацию «Умные города», которая должна объединять производителей и потребителей решений для умного города.