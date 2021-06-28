МТС будет продавать клиентам услуги фитнес-клубов в розницу

МТС будет продавать клиентам услуги фитнес-клубов в розницуЭкосистемам нужны нестандартные предложения, чтобы расти
МТС выпустила приложение GoGym, позволяющее посещать фитнес-клубы и спортзалы, оплачивая их услуги в розницу, т. е. не покупать абонемент на сезон, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Минута тренировки без тренера стоит от 3 руб., групповое занятие – от 400 руб., следует из описания услуги. Это первое приложение для оплаты фитнеса, входящее в крупные российские экосистемы, подчеркивают в МТС. У Сбербанка, Mail.ru Group и «Яндекса» такой услуги действительно нет, проверили «Ведомости».
По словам одного из руководителей проекта – Дейвида Додевски, сейчас МТС в основном работает с фитнес-клубами в Москве и Подмосковье, но планирует экспансию в регионы: «Уже сейчас компания сотрудничает с сетью Alex Fitness в Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже – всего в 20 городах». По словам Додевски, монетизация сервиса происходит за счет разделения доходов от обслуживания пришедших через приложение клиентов – в среднем МТС получает около 27% от платы за фитнес-услуги.