МТС будет продавать клиентам услуги фитнес-клубов в розницу

По словам одного из руководителей проекта – Дейвида Додевски, сейчас МТС в основном работает с фитнес-клубами в Москве и Подмосковье, но планирует экспансию в регионы: «Уже сейчас компания сотрудничает с сетью Alex Fitness в Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже – всего в 20 городах». По словам Додевски, монетизация сервиса происходит за счет разделения доходов от обслуживания пришедших через приложение клиентов – в среднем МТС получает около 27% от платы за фитнес-услуги.