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МТС будет продавать клиентам услуги фитнес-клубов в розницу

Экосистемам нужны нестандартные предложения, чтобы расти
Валерий Кодачигов
Евгений Разумный / Ведомости

МТС выпустила приложение GoGym, позволяющее посещать фитнес-клубы и спортзалы, оплачивая их услуги в розницу, т. е. не покупать абонемент на сезон, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Минута тренировки без тренера стоит от 3 руб., групповое занятие – от 400 руб., следует из описания услуги. Это первое приложение для оплаты фитнеса, входящее в крупные российские экосистемы, подчеркивают в МТС. У Сбербанка, Mail.ru Group и «Яндекса» такой услуги действительно нет, проверили «Ведомости».

По словам одного из руководителей проекта – Дейвида Додевски, сейчас МТС в основном работает с фитнес-клубами в Москве и Подмосковье, но планирует экспансию в регионы: «Уже сейчас компания сотрудничает с сетью Alex Fitness в Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже – всего в 20 городах». По словам Додевски, монетизация сервиса происходит за счет разделения доходов от обслуживания пришедших через приложение клиентов – в среднем МТС получает около 27% от платы за фитнес-услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных