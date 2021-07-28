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«Учи.ру» стала совладельцем онлайн-школы TutorOnline

Деньги от продажи доли компания намерена направить на международное развитие
Мария Истомина
В 2020 г. рынок онлайн-образования в России составил порядка 60 млрд руб. /Getty Images

Одна из крупнейших российских образовательных онлайн-платформ – «Учи.ру» (25% принадлежит Mail.ru Group) стала совладельцем онлайн-школы TutorOnline, рассказали «Ведомостям» в компаниях. TutorOnline – группа компаний, для сделки с «Учи.ру» она провела в феврале этого года реструктуризацию юрлиц, уточнил «Ведомостям» директор по развитию TutorOnline Сергей Лапуть.

«Учи.ру» получила 8,7% в новом юрлице – ООО «ТьюторОнлайн», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Доли основателей – Александра Пашкова и Валерия Соловьева – снизились до 46,4% и 40,56% соответственно. Доля еще одного миноритария, Андрея Сидора, уменьшилась до 4,37%. Сумму сделки стороны не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных