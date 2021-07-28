«Учи.ру» стала совладельцем онлайн-школы TutorOnline

«Учи.ру» стала совладельцем онлайн-школы TutorOnlineДеньги от продажи доли компания намерена направить на международное развитие
Одна из крупнейших российских образовательных онлайн-платформ – «Учи.ру» (25% принадлежит Mail.ru Group) стала совладельцем онлайн-школы TutorOnline, рассказали «Ведомостям» в компаниях. TutorOnline – группа компаний, для сделки с «Учи.ру» она провела в феврале этого года реструктуризацию юрлиц, уточнил «Ведомостям» директор по развитию TutorOnline Сергей Лапуть.
«Учи.ру» получила 8,7% в новом юрлице – ООО «ТьюторОнлайн», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Доли основателей – Александра Пашкова и Валерия Соловьева – снизились до 46,4% и 40,56% соответственно. Доля еще одного миноритария, Андрея Сидора, уменьшилась до 4,37%. Сумму сделки стороны не раскрыли.
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