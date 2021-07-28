«Учи.ру» стала совладельцем онлайн-школы TutorOnline

Одна из крупнейших российских образовательных онлайн-платформ – «Учи.ру» (25% принадлежит Mail.ru Group) стала совладельцем онлайн-школы TutorOnline, рассказали «Ведомостям» в компаниях. TutorOnline – группа компаний, для сделки с «Учи.ру» она провела в феврале этого года реструктуризацию юрлиц, уточнил «Ведомостям» директор по развитию TutorOnline Сергей Лапуть.