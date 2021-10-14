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Алексей Рогозин стал консультантом разработчика систем управления беспилотниками

Сын руководителя «Роскосмоса» поможет компании «Эколибри» привлечь инвесторов
Владислав Новый Алексей Никольский
Рогозин начал сотрудничать с «Эколибри» летом 2021 г. / Марина Лысцева / ТАСС

Алексей Рогозин является председателем консультативного совета АО «Эколибри», следует из проекта протокола экспертной группы «Беспилотные авиационные системы» автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» (копия есть в «Ведомостях»). В пресс-службе АО «Эколибри» подтвердили эту информацию.

Алексею Рогозину 38 лет, он сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

В апреле 2019 г. стало известно, что Алексей Рогозин покидает посты вице-президента по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», по сообщению пресс-службы ОАК, «в связи с переходом на новое место работы».

В сентябре 2019 г. группа компаний «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова официально сообщила, что Рогозин назначен гендиректором ТПУ «Нагатинская» – компании-застройщика транспортно-пересадочного узла в Москве. Она соединит железнодорожную платформу «Нижние Котлы», станцию метро «Нагатинская» и городской автотранспорт. По информации СПАРК, Рогозин возглавлял ООО «ТПУ Нагатинская» с 11 сентября 2019 г. по 2 марта 2020 г. А сейчас эта компания ликвидирована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных