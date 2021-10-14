Алексей Рогозин стал консультантом разработчика систем управления беспилотниками

В сентябре 2019 г. группа компаний «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова официально сообщила, что Рогозин назначен гендиректором ТПУ «Нагатинская» – компании-застройщика транспортно-пересадочного узла в Москве. Она соединит железнодорожную платформу «Нижние Котлы», станцию метро «Нагатинская» и городской автотранспорт. По информации СПАРК, Рогозин возглавлял ООО «ТПУ Нагатинская» с 11 сентября 2019 г. по 2 марта 2020 г. А сейчас эта компания ликвидирована.