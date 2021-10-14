Алексей Рогозин стал консультантом разработчика систем управления беспилотниками

Алексей Рогозин стал консультантом разработчика систем управления беспилотникамиСын руководителя «Роскосмоса» поможет компании «Эколибри» привлечь инвесторов
Алексей Рогозин является председателем консультативного совета АО «Эколибри», следует из проекта протокола экспертной группы «Беспилотные авиационные системы» автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» (копия есть в «Ведомостях»). В пресс-службе АО «Эколибри» подтвердили эту информацию.
Алексею Рогозину 38 лет, он сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
В апреле 2019 г. стало известно, что Алексей Рогозин покидает посты вице-президента по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», по сообщению пресс-службы ОАК, «в связи с переходом на новое место работы».
В сентябре 2019 г. группа компаний «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова официально сообщила, что Рогозин назначен гендиректором ТПУ «Нагатинская» – компании-застройщика транспортно-пересадочного узла в Москве. Она соединит железнодорожную платформу «Нижние Котлы», станцию метро «Нагатинская» и городской автотранспорт. По информации СПАРК, Рогозин возглавлял ООО «ТПУ Нагатинская» с 11 сентября 2019 г. по 2 марта 2020 г. А сейчас эта компания ликвидирована.