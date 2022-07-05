Мишустин поручил увеличить долю отечественной радиоэлектроники с 12 до 70%Достичь этого за счет реальной локализации, без ослабления критериев, будет непросто, считают эксперты
Долю российской радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке к 2030 г. необходимо увеличить почти в 6 раз, с 12 до 70%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на главной стратегической сессии форума «Иннопром-2022» 4 июля.
«Мы внимательно подошли к переформатированию стратегии радиоэлектронной промышленности. Выделю четыре основные цели. Первая – нарастить производственные мощности по всем сегментам. Вторая – радикально увеличить присутствие на внутреннем рынке с текущих 12 до 70% к 2030 г.», – сказал Мишустин. Также, по его словам, следует повышать уровень локализации в отраслях экономики и активно разрабатывать отечественные средства автоматизированного проектирования, электронную компонентную базу, оборудование и материалы.