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Мишустин поручил увеличить долю отечественной радиоэлектроники с 12 до 70%

Достичь этого за счет реальной локализации, без ослабления критериев, будет непросто, считают эксперты
Анастасия Курашева
Мишустин рассказал, что для решения задач по сложным программным продуктам планируется объединить усилия промышленности, научного сообщества и IT-отрасли / Евгений Разумный / Ведомости

Долю российской радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке к 2030 г. необходимо увеличить почти в 6 раз, с 12 до 70%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на главной стратегической сессии форума «Иннопром-2022» 4 июля.

«Мы внимательно подошли к переформатированию стратегии радиоэлектронной промышленности. Выделю четыре основные цели. Первая – нарастить производственные мощности по всем сегментам. Вторая – радикально увеличить присутствие на внутреннем рынке с текущих 12 до 70% к 2030 г.», – сказал Мишустин. Также, по его словам, следует повышать уровень локализации в отраслях экономики и активно разрабатывать отечественные средства автоматизированного проектирования, электронную компонентную базу, оборудование и материалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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