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Skolkovo Ventures и ФРИИ продали доли в IT-венчуре BFG Group стратегическому инвестору

Эксперты оценили сделку в 250–370 млн рублей
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Платформа компании предназначена для сквозного управления производством с выдачей заданий рабочим / BFG Group

Совокупную долю Skolkovo Ventures и ФРИИ в IT-компании BFG Group в размере 30% выкупил Центр эффективных производственных решений (ЦЭПР), специализирующийся на обслуживании промышленного оборудования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Skolkovo Ventures. Сумму сделки и оценку компании стороны не раскрывают.

ЦЭПР – группа компаний, которая объединяет спектр индустриальных продуктов, технологий и компетенций, «направленных на достижение максимально эффективной эксплуатации станочного парка». Ранее флагманским продуктом группы была система Hydra немецкой компании MPDV, одного из мировых поставщиков MES-решений, уточняют стороны сделки. Немецкое ПО у ЦЭПРа приобретали в основном авиастроительные компании «Сухой» и «Иркут», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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