Skolkovo Ventures и ФРИИ продали доли в IT-венчуре BFG Group стратегическому инвестору

Skolkovo Ventures и ФРИИ продали доли в IT-венчуре BFG Group стратегическому инвесторуЭксперты оценили сделку в 250–370 млн рублей
Совокупную долю Skolkovo Ventures и ФРИИ в IT-компании BFG Group в размере 30% выкупил Центр эффективных производственных решений (ЦЭПР), специализирующийся на обслуживании промышленного оборудования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Skolkovo Ventures. Сумму сделки и оценку компании стороны не раскрывают.
ЦЭПР – группа компаний, которая объединяет спектр индустриальных продуктов, технологий и компетенций, «направленных на достижение максимально эффективной эксплуатации станочного парка». Ранее флагманским продуктом группы была система Hydra немецкой компании MPDV, одного из мировых поставщиков MES-решений, уточняют стороны сделки. Немецкое ПО у ЦЭПРа приобретали в основном авиастроительные компании «Сухой» и «Иркут», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».