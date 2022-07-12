Skolkovo Ventures и ФРИИ продали доли в IT-венчуре BFG Group стратегическому инвестору

ЦЭПР – группа компаний, которая объединяет спектр индустриальных продуктов, технологий и компетенций, «направленных на достижение максимально эффективной эксплуатации станочного парка». Ранее флагманским продуктом группы была система Hydra немецкой компании MPDV, одного из мировых поставщиков MES-решений, уточняют стороны сделки. Немецкое ПО у ЦЭПРа приобретали в основном авиастроительные компании «Сухой» и «Иркут», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».