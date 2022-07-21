Росимущество купило российский аналог Zoom всего за 10 млн рублей

По контракту Росимущество получило право бессрочного использования TrueConf Enterprise, аудитория – до 1 млн абонентов, добавил представитель разработчика. По его словам, количество конференций не ограничено, но максимальное число участников в видеосовещании – не более 1600 «при наличии мощной IT-инфраструктуры». «При стандартном оборудовании – не более 1000», – пояснил он.