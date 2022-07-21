Росимущество купило российский аналог Zoom всего за 10 млн рублей

Росимущество купило российский аналог Zoom всего за 10 млн рублейНо за сервисную поддержку и техобслуживание ведомству придется доплачивать отдельно
Росимущество вслед за Росстатом, ФАС, ФНС и другими госструктурами заключило контракт на использование российского аналога Zoom для видеоконференцсвязи (ВКС), купив решение TrueConf Enterprise. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель разработчика TrueConf и подтвердил представитель Росимущества. Контракт заключен в конце мая 2022 г. на основании тендера. Сумма сделки составила 10 млн руб., уточнил представитель ведомства.
По контракту Росимущество получило право бессрочного использования TrueConf Enterprise, аудитория – до 1 млн абонентов, добавил представитель разработчика. По его словам, количество конференций не ограничено, но максимальное число участников в видеосовещании – не более 1600 «при наличии мощной IT-инфраструктуры». «При стандартном оборудовании – не более 1000», – пояснил он.