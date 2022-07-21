Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Росимущество купило российский аналог Zoom всего за 10 млн рублей

Но за сервисную поддержку и техобслуживание ведомству придется доплачивать отдельно
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Эксперты называют TrueConf одним из основных отечественных решений на рынке ВКС / TrueConf Enterprise

Росимущество вслед за Росстатом, ФАС, ФНС и другими госструктурами заключило контракт на использование российского аналога Zoom для видеоконференцсвязи (ВКС), купив решение TrueConf Enterprise. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель разработчика TrueConf и подтвердил представитель Росимущества. Контракт заключен в конце мая 2022 г. на основании тендера. Сумма сделки составила 10 млн руб., уточнил представитель ведомства.

По контракту Росимущество получило право бессрочного использования TrueConf Enterprise, аудитория – до 1 млн абонентов, добавил представитель разработчика. По его словам, количество конференций не ограничено, но максимальное число участников в видеосовещании – не более 1600 «при наличии мощной IT-инфраструктуры». «При стандартном оборудовании – не более 1000», – пояснил он.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных