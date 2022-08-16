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Инвестиционная «дочка» компании «Ташир» купила разработчика медицинского софта Unim

Сумма сделки могла составить не менее 100 млн рублей, считают эксперты
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Инвестиционная «дочка» компании «Ташир» купила разработчика медицинского софта Unim / Михаил Терещенко / ТАСС

Инвестиционный холдинг «Ташир медика» выкупил 100% компании Unim, разрабатывающей цифровые инструменты, которые помогают выявлять онкологические заболевания. О сделке «Ведомостям» рассказал основатель и генеральный директор Unim Алексей Ремез, информацию подтвердил представитель «Ташир медика». Сумма сделки не раскрывается.

Unim основана в 2014 г. и занимается созданием цифровых решений полного цикла для организации процессов патоморфологической диагностики «под ключ». Это включает контроль качества забора биоматериала, его оцифровывание и выдачу официального патоморфологического заключения с привлечением двух и более экспертов из России и других стран. Эксперты изучают и анализируют оцифрованные гистологические препараты через облачную платформу, разработанную стартапом. В онкологии метод патоморфологической диагностики имеет важное значение, так как позволяет подтвердить наличие опухоли и уточнить ее конкретный вариант, что влияет на выбор лечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных