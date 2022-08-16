Инвестиционная «дочка» компании «Ташир» купила разработчика медицинского софта Unim

Unim основана в 2014 г. и занимается созданием цифровых решений полного цикла для организации процессов патоморфологической диагностики «под ключ». Это включает контроль качества забора биоматериала, его оцифровывание и выдачу официального патоморфологического заключения с привлечением двух и более экспертов из России и других стран. Эксперты изучают и анализируют оцифрованные гистологические препараты через облачную платформу, разработанную стартапом. В онкологии метод патоморфологической диагностики имеет важное значение, так как позволяет подтвердить наличие опухоли и уточнить ее конкретный вариант, что влияет на выбор лечения.