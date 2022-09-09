Крымский сотовый оператор открыл офис в Херсоне

Закупка оборудования, возможно, и станет проблемой для оператора в Херсоне, соглашается гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров, но она точно не является нерешаемой. Компания вполне может или приобрести уже бывшее в употреблении оборудование в России, или переместить в новую локацию те устройства, которыми располагает в Крыму, считает эксперт. Затраты на запуск офиса он оценивает в диапазоне до 100 млн руб. «Сейчас ситуация в регионе весьма неоднозначная из-за боевых действий. Но очевидно, что мобильная связь там нужна, и тот, кто первым сюда придет, очевидно, что у него будут хорошие стартовые позиции», – заключил Бурмистров.