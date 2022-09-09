Крымский сотовый оператор открыл офис в Херсоне

Крымский сотовый оператор открыл офис в ХерсонеКомпания столкнется со сложностями с поставками оборудования, считают эксперты
Работающий в Крыму российский мобильный оператор «К-Телеком», запустивший в мае продажу сим–карт в Херсонской области под брендом «+7», открыл там офис. В подразделение в Херсоне набираются новые сотрудники, в том числе технических специальностей, которые будут обеспечивать работу сети.
Первым объявление о вакансиях у оператора в Херсоне опубликовал городской Telegram–канал «Херсон.ру». Согласно сообщению, компания ищет администратора офиса, менеджера по продажам В2В, а также рекрутеров и ИТ–специалистов. Представитель «К–Телекома» подтвердил информацию об открытии офиса в Херсоне и найме сотрудников, не став комментировать детали.
«К–Телеком» работает в Крыму под брендом Win Mobile. О старте продаж сим–карт с российским префиксом «+7» в мае сообщали херсонские Telegram-каналы, публикуя брошюры с описанием тарифов. Но название оператора тогда не раскрывалось и в колл–центре крымского Win Mobile продажу сим–карт оператора в Херсоне не подтвердили. Тем не менее о том, что речь тогда шла о продаже сим–карт именно «К-Телекома», сообщали источники («Ведомости» рассказали об этом 26 мая).
Уже после публикации «Ведомостей» представитель «К-Телекома» подтвердил, что оператор «выразил готовность развивать мобильную связь на телекоммуникационной инфраструктуре Херсонской области». Этому предшествовало обращение военно–гражданской администрации (ВГА) Херсонской области к руководству Российской Федерации, отмечал он. После этого «К–Телеком» обратился к ВГА «с предложением по восстановлению и развитию мобильной связи на освобожденных территориях».
Оператор тогда также выразил готовность «принять во временное администрирование телекоммуникационную инфраструктуру, необходимую для выполнения этих задач», добавлял представитель «К-Телекома». Он подчеркивал, что оператор не являлся единственным, кто предложил «выполнить восстановление мобильной связи на территории Херсонской области».
По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, в будущем не исключено открытие и офисов других сотовых операторов в Херсоне. Скорее всего, это будут также крымские компании. «Вряд ли в ближайшее время там появится федеральная «большая четверка», несмотря на конфронтацию с основной частью западного мира», – считает эксперт.
Открывшему офис оператору потребуется телекоммуникационное оборудование, главным образом зарубежных производителей, которое сейчас находится в дефиците. «И самое главное, что никто сейчас не сможет дать гарантию, что это оборудование не будет выведено из строя военными действиями», – отметил Кусков. Затраты на открытие офиса и развертывание сетей в регионе эксперт оценил в «сотни миллионов рублей».
Закупка оборудования, возможно, и станет проблемой для оператора в Херсоне, соглашается гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров, но она точно не является нерешаемой. Компания вполне может или приобрести уже бывшее в употреблении оборудование в России, или переместить в новую локацию те устройства, которыми располагает в Крыму, считает эксперт. Затраты на запуск офиса он оценивает в диапазоне до 100 млн руб. «Сейчас ситуация в регионе весьма неоднозначная из-за боевых действий. Но очевидно, что мобильная связь там нужна, и тот, кто первым сюда придет, очевидно, что у него будут хорошие стартовые позиции», – заключил Бурмистров.