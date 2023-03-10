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1C собралась выпускать свои игры на VK Play

Но пока компаниям не удалось договориться об условиях сотрудничества
Анастасия Курашева
playcaliber.com

Игровая студия 1C Game Studios (1CGS) ведет переговоры с VK Play о размещении своего онлайн-шутера «Калибр» на площадке. Об этом «Ведомостям» рассказал директор студии Альберт Жильцов. Информацию подтвердил представитель VK. По словам Жильцова, переговоры стартовали еще осенью 2022 г.

1CGS – это совместное предприятие разработчика авиасимуляторов 777 Studios с компанией 1С, созданное в 2012 г. СП зарегистрировано на Кипре, юрлицо – 1C-777 Limited. Помимо «Калибра», который создавался совместно с белорусской Wargaming (автор «Мира Танков»), 1CGS разрабатывает авиасимулятор «Ил-2: Штурмовик», релиз игры состоялся в 2014 г. Других студий разработки игровых продуктов у фирмы 1С в России на данный момент нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных