1C собралась выпускать свои игры на VK Play

1CGS – это совместное предприятие разработчика авиасимуляторов 777 Studios с компанией 1С, созданное в 2012 г. СП зарегистрировано на Кипре, юрлицо – 1C-777 Limited. Помимо «Калибра», который создавался совместно с белорусской Wargaming (автор «Мира Танков»), 1CGS разрабатывает авиасимулятор «Ил-2: Штурмовик», релиз игры состоялся в 2014 г. Других студий разработки игровых продуктов у фирмы 1С в России на данный момент нет.