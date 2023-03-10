1C собралась выпускать свои игры на VK Play

1C собралась выпускать свои игры на VK PlayНо пока компаниям не удалось договориться об условиях сотрудничества
Игровая студия 1C Game Studios (1CGS) ведет переговоры с VK Play о размещении своего онлайн-шутера «Калибр» на площадке. Об этом «Ведомостям» рассказал директор студии Альберт Жильцов. Информацию подтвердил представитель VK. По словам Жильцова, переговоры стартовали еще осенью 2022 г.
1CGS – это совместное предприятие разработчика авиасимуляторов 777 Studios с компанией 1С, созданное в 2012 г. СП зарегистрировано на Кипре, юрлицо – 1C-777 Limited. Помимо «Калибра», который создавался совместно с белорусской Wargaming (автор «Мира Танков»), 1CGS разрабатывает авиасимулятор «Ил-2: Штурмовик», релиз игры состоялся в 2014 г. Других студий разработки игровых продуктов у фирмы 1С в России на данный момент нет.
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