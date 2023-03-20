Промсвязьбанк тестирует свою площадку для онлайн-торговли

Промсвязьбанк (ПСБ) готовит к запуску собственный маркетплейс «ПСБ маркет» с различными категориями товаров. Сейчас банк представил его в тестовом режиме, пригласив сотрудников «обкатать сервис», рассказал собеседник, близкий к ПСБ. По его словам, масштабный запуск сервиса ожидается в ближайшее время.