Промсвязьбанк тестирует свою площадку для онлайн-торговли

Промсвязьбанк тестирует свою площадку для онлайн-торговлиМаркетплейс «ПСБ маркет» разрешает доставку в новые регионы России
Промсвязьбанк (ПСБ) готовит к запуску собственный маркетплейс «ПСБ маркет» с различными категориями товаров. Сейчас банк представил его в тестовом режиме, пригласив сотрудников «обкатать сервис», рассказал собеседник, близкий к ПСБ. По его словам, масштабный запуск сервиса ожидается в ближайшее время.
Как убедился корреспондент «Ведомостей», на маркетплейсе представлены товары разных категорий, включая электронику (в основном смартфоны китайских брендов, защитные пленки, часы и наушники), продукты (прежде всего товары длительного хранения). Отдельной категорией товаров, которые предлагает маркетплейс, являются квадрокоптеры – их на «ПСБ маркете» представлено свыше 50 моделей по цене до 5000 руб.
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